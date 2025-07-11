Россияне массово не доживают до пенсии — и ученые нашли причины. Их всего четыре

Огромный вклад в смертность уральцев вносят всего четыре болезни Источник: Дарья Пона / 74.RU

Свердловские ученые вычислили главные причины, из-за которых россияне умирают, не успев дожить до пенсии. Об этом в рамках Иннопрома рассказала Алла Закроева, главный внештатный специалист Минздрава по общей врачебной практике УРФО.

По ее данным, это четыре группы заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и диабет. Они вносят в структуру смертности в России крупнейший вклад — на уровне 70%. При этом 80% случаев приходится на преждевременные смерти до пенсионного возраста. Общими для этих заболеваний являются поведенческие факторы риска: курение, гиподинамия, несбалансированное питание и злоупотребление алкоголем.

Эксперты подчеркивают, что такое бремя заболеваний не только подрывает здоровье нации, но и наносит серьезный удар по экономике. Особенно в условиях острого кадрового дефицита в промышленности и других отраслях.

«Сохранение здоровья сотрудника — это не нечто эфемерное, это инвестиции в устойчивость компании и стратегический потенциал страны», — поделился Александр Розанов, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации риска.

Розанов настаивает на том, что ситуацию помогут исправить цифровые инструменты — от телемедицины до искусственного интеллекта. Он убежден, что на здоровье работника должны вместе работать сам человек, его врач, работодатель и регулятор. Главной целью должно стать активное долголетие.

По словам замгубернатора и министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, регион продвигает концепцию многостороннего сотрудничества в области здоровьесбережения: индивидуальное здоровье — зона ответственности медицины, корпоративное — прерогатива работодателя, а здоровье городской среды обеспечивается усилиями местных властей.

«Мы две трети времени проводим на работе. От того, насколько системно работодатель относится к вопросам ЗОЖ, напрямую зависит производительность и мотивация персонала», — подчеркнула Татьяна Савинова, замгубернатора и министр здравоохранения Свердловской области.

При этом, по ее мнению, здоровый образ жизни уже не может рассматриваться как частное дело человека: «Если сотрудник плохо спит, плохо питается, живет в стрессе, это напрямую отражается на результатах его труда. Работодателю это должно быть не менее важно, чем его профессиональные навыки».

В Свердловской области уже внедряют практику диспансерного наблюдения прямо на рабочем месте. Работодатели тоже проявляют интерес к здоровью работников.

«Мы сталкиваемся с колоссальным ростом производственных нагрузок, но при этом не можем найти рабочих рук. Молодежь не идет в промышленность, а те, кто уже работает, становятся невосполнимым ресурсом», — заявил президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. По его словам, потеря даже одного ценного специалиста из-за выгорания или хронической болезни — слишком большая роскошь для предприятия.

Он также отметил эволюцию подходов: «Если раньше были формальные медосмотры и потом тишина до следующего года, то сейчас многие предприятия переходят к комплексному мониторингу здоровья, превентивным стратегиям и модификации рисков».

«Самая эффективная стратегия — не борьба с болезнями, а создание такой среды, где нездоровый образ жизни становится менее привлекательным», — добавила доктор медицинских наук, доцент кафедры УГМУ Алла Закроева.

Закроева приводит в пример проект «Северная Карелия» (в Финляндии), где за 40 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в пять раз благодаря просвещению, стимулированию здорового питания, снижению потребления соли и повышению двигательной активности.

Бороться, по мнению врачей, необходимо и с курением. Оно может спровоцировать ХОБЛ — и 60% пациентов умирают в течение пяти лет после постановки диагноза. Экономические потери от ХОБЛ в России оцениваются в 428 млрд рублей.

По мнению ученых, борьба с курением должна стать частью корпоративной культуры. На ряде уральских предприятий уже реализуются программы скрининга, раннего выявления и консультаций для сотрудников, сохраняющих никотиновую зависимость.

Что думаете? Всё правильно говорят. Надо, чтоб о здоровье людей заботились со всех сторон Да чтоб на работе следили, курю я или нет? Отстаньте и дайте жить как хочется! Сложный вопрос. Главное — сохранять баланс и не ударяться в запреты

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