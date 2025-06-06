«Врачи пока осторожны с прогнозами». Куда пропал Филипп Киркоров и что с его здоровьем сейчас

На одежду и кожу Киркорова попали искры пиротехники Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











На восстановление Филиппа Киркорова, получившего травму на концерте в Санкт-Петербурге, «понадобится немного больше времени, чем планировалось»: раны на его теле заживают медленно. Об этом нашим коллегам из «Стархита» сообщила представитель поп-короля Екатерина Успенская.

«В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения. Всё заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение», — объяснила она.

Во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге народный артист России Филипп Киркоров в прямом смысле вспыхнул. Искры пиротехники за его спиной перекинулись на одежду и прожгли кожу. Певец тогда сказал публике, что «обжегся». В конце мая его госпитализировали в отделение экстренной хирургии.

По данным Super.ru, врачи диагностировали у Киркорова ожог второй степени на левом локте, воспаление суставной сумки, частичный некроз кожи, рожистое воспаление и увеличение лимфатических узлов.

Была версия, что у поп-короля якобы разорвались импланты, но ее практически сразу же опроверг звездный пластический хирург Тимур Хайдаров.

— Сейчас медики борются за здоровье певца. В больнице поп-король лежит уже две недели. Информация о том, что у него «разорвались импланты», — фейк, — сказал Хайдаров.

В начале июня Киркоров впервые вышел на связь с поклонниками. В подписи к фото он вспомнил, как год назад семья отмечала день рождения Бедроса Киркорова.

«Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа», — написал он.

Источник: fkirkorov / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Киркоров-старший ушел из жизни 18 марта. По словам директора артиста Екатерины Успенской, отец Филиппа умер дома: у него остановилось сердце.

По данным официального сайта, последние сольные концерты Филиппа Киркорова прошли 25 и 26 апреля. О новых заявлено не было. Киркоров также должен был выступить на «Премии МУЗ-ТВ. Легенда» 7 июня. Все запланированные съемки и мероприятия отменили в связи с лечением.