Как проверить, есть ли клещи в вашем дворе и на даче. Простой совет ученого

Рассказываем, как проверить свой участок на наличие кровопийц Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Страх поймать клеща омрачает мысли о лете и отдыхе на природе. Особенно в начале сезона, когда кровопийцы ужасно голодные. А как узнать, где они есть, а где безопасно? Биолог Григорий Оленев рассказал нашим коллегам из E1.RU о простом методе, которым пользуются во всём мире.

Биолог уточнил, что клещи активнее всего в мае, июне и июле. В августе и сентябре их активность снижается. Если у вас есть кошки и собаки, которые свободно выходят на улицу, вероятность подцепить клеща на своем участке гораздо выше. Если животных нет или они не выходят из дома, рисков меньше, но они всё же не нулевые. Ведь у соседей может быть пес, который принес на вашу улицу клещей. Это значит, что в зоне риска практически любая территория.

«В сухую погоду нужно взять вафельное полотенце длиной метр-полтора, привязать один конец к палочке и волочить полотенце по траве, — объяснил эксперт. — Лучше пройти по одному месту несколько раз, и очень важно привязать его к палочке, чтобы оно лежало на земле. Когда вы пройдете несколько кругов, если клещи на участке есть, они будут на этом полотенце».

Григорий Оленев — ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН (Уральского отделения Российской академии наук), доктор биологических наук.

Лучше всего подойдет однотонное светлое полотенце, в идеале белое. Что делать, если вы обнаружили кровопийц? Вызывать дезинсекторов, потому что вашему участку нужна акарицидная обработка.

«А если вы прошлись с полотенцем, везли его горизонтально, не в скрутке, и клещей не обнаружили — обрабатывать не нужно, это не безвредно для природы, могут погибнуть и полезные насекомые, птенцы», — предупредил эксперт.

Если после теста с полотенцем вы нашли клещей, нужна акарицидная обработка Источник: Илья Давыдов / E1.RU











Как обработать участок от клещей

Химические вещества, проникая в тело паразита, парализуют его нервную систему. Клещи погибают быстро, вещества работают несколько дней.

Можно ли обрабатывать территорию дома самому? Григорий Оленев категоричен: нет, потому что это навредит вашему здоровью, ведь препараты для обработки токсичны.

Поэтому во время обработки нужно уйти и забрать с собой домашних животных. Важно понимать, что акарицидную обработку нельзя проводить на участках, которые находятся ближе 500 метров к питьевым или рыбохозяйственным водоемам. А если поблизости от вас есть пасеки, их владельцев обязательно нужно предупредить о проведении обработки за двое суток, чтобы они успели защитить пчел.

Григорий Оленев рассказал, что эффективность обработки можно оценить с помощью того же полотенца. Если вы прошли с полотенцем по участку и кровопийцы остались на нем, значит, дезинсекторы поработали плохо.

После обработки нужно протереть концентрированным раствором кальцинированной соды все поверхности, которые есть на территории участка: столы, беседки, детскую площадку и т. д. На участке, обработанном акарицидами, нельзя собирать ягоды, грибы и травы в течение двух недель.

Во время профессиональной акарицидной обработки грядки, плодовые растения и деревья, как правило, не опыляют. Овощи и фрукты, на которые попал раствор, можно есть после тщательного мытья. Специалисты говорят, что через месяц препарат уже полностью безопасен. Но это стоит уточнить у специалистов, которые будут обрабатывать ваш участок.

Вы поставили прививку от клещевого энцефалита? Да, я привит, вакцина действует Ставил когда-то, но пора обновить иммунитет новой прививкой Нет, я не прививался, надеюсь, что акарицидная обработка защитит

По этой ссылке врач ответил на самые важные вопросы про клещей: есть ли смысл прививаться в мае и как точно нельзя вытаскивать клеща (например, заливать маслом). Эта инструкция будет полезна каждому, прочитайте и поделитесь с родными.