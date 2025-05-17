Лихорадка Западного Нила ударит по России летом. Врач объяснил, чем опасна эта болезнь и как защититься

Основной метод защиты от инфекции — защита от укусов комаров Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Этим летом в России ожидается рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) — опасной инфекцией, которую переносят комары и клещи. Пик распространения вируса придется на август. В зоне риска — жители юга, Приволжья и Центральных регионов, предупредили в Роспотребнадзоре.

У некоторых заразившихся эта болезнь может протекать абсолютно бессимптомно, а другие покрываются сыпью, которая напоминает другую инфекцию. MSK1.RU узнал у врача-иммунолога, чем опасна лихорадка Западного Нила, какие у нее симптомы, кто находится в зоне риска и как защититься от заболевания.

Больше комаров — больше лихорадки

«В эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса лихорадки Западного Нила на территории России ожидаются в июне — сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе. При этом на юге европейской части России, где климатические условия наиболее благоприятны для циркуляции возбудителя, риск заражения населения существует с апреля по октябрь», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила — это острая вирусная инфекция, которая обычно встречается в странах с жарким климатом в летне-осенний сезон. В это время происходит миграция перелетных птиц, которые являются переносчиками болезни.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В России инфекция наиболее распространена на юге, юго-востоке и в центральных областях европейской части. Люди могут заразиться лихорадкой Западного Нила при укусах комаров вида кулекс и двух видов клещей — аргасовых и иксодовых. Пик заболеваемости вирусом как раз связан с пиком активности комаров.

— Когда комары начинают активно размножаться, вылетать, кусать, начинает расти заболеваемость. Обычно пик приходится на август, но в каких-то регионах при определенных погодных условиях он может смещаться, например, на конец июля, а может даже на начало сентября, — объяснил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году случаи заражения лихорадкой Западного Нила были зафиксированы в 22 регионах России — показатель заболеваемости тогда превысил среднемноголетний на 13%. Большинство случаев заболевания были завозными, отметили в ведомстве.

От сыпи до воспаления мозга

У большинства инфицированных людей лихорадка Западного Нила протекает в форме гриппа. У зараженного появляются головная боль и боли в суставах, слабость, диарея, воспаляются лимфоузлы, повышается температура.

— Инкубационный период обычно составляет от 2 календарных дней до 3 недель, в среднем 3–8 календарных дней. Заболевший человек не выделяет возбудителя во внешнюю среду и никакой опасности для окружающих не представляет, — рассказали MSK1.RU в Роспотребнадзоре.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

По словам Владимира Болибока, около 80% людей переносят лихорадку бессимптомно. У других, наоборот, может появиться сыпь, из-за которой иногда инфекцию можно спутать с мононуклеозом (это другая вирусная инфекция, которая поражает лимфоузлы, печень и селезенку).

В тяжелых случаях у пациента может развиться воспаление головного мозга, серозный менингит или менингоэнцефалит. Поражение нервной системы наблюдается менее чем у 1% заболевших, а летальность от ЛЗН достигает 40%.

Дачникам и туристам приготовиться

Вакцины против лихорадки Западного Нила пока не существует. Лечат заболевание симптоматически: больному выписывают жаропонижающее, препараты от сыпи и воспаления.

Риск подцепить данную инфекцию повышен среди людей с хроническими заболеваниями (диабетом, артериальной гипертензией, почечной или сердечно-сосудистой недостаточностью), ослабленным иммунитетом (люди с вирусным гепатитом С, ВИЧ-инфицированные и онкобольные) и пожилых.

Также в группе риска находятся туристы, которые путешествуют в теплые страны, особенно в летнее время, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. Комары — переносчики инфекции — могут встречаться, например, в Греции или Турции.

Основной метод защиты от инфекции — это защита от укусов комаров. Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты и фумигаторы, разместить на окнах антимоскитные сетки, избегать нахождения в заболоченных местах, носить закрытую одежду.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— На природе носите закрытую защитную одежду. Эти же рекомендации следует соблюдать на отдыхе в странах с теплым климатом, в том числе в странах Европейского региона, — посоветовали в ведомстве.

Власти регионов, где распространены комары кулекс, должны уничтожать места, где размножаются эти насекомые: несанкционированные свалки и заросшие травой поля. Но важно следить за чистотой своих участков и дачникам, и жителям частных домов.

Проверьте, нет ли в подвале течи, а на участке — ям, канавок, старых покрышек, которые могут стать резервуаром для стоячей воды и местом размножения комаров. Менять воду в этих емкостях нужно не реже одного раза в неделю.

В Москве случаи лихорадки Западного Нила (ЛЗН) выявили в прошлом году. Инфекцию зафиксировали среди взрослых, вернувшихся из путешествий.