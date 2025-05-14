Как правильно считать калории: простая формула похудения по совету врачей

Стремление к идеальной фигуре и желание сбросить лишние килограммы — индивидуальные цели для каждого человека. Чтобы определить, есть ли у вас избыточный вес, нужно рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Этот показатель равен делению веса на рост в квадрате. Вес указывается в килограммах, а рост — в метрах.

— Нужно иметь в виду, что ИМТ не учитывает процентное соотношение мышечной и жировой ткани, — отмечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Например, есть пожилая женщина с ростом 1,72 м и весом 95 кг, индекс массы ее тела равняется 32,1 — это ожирение первой степени. А есть молодой мужчина, профессиональный борец. У него те же параметры, но большую часть его веса составляют мышцы, а не жировая масса. Однако ИМТ и ему покажет ожирение.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значения индекса массы тела (ИМТ) распределяются так:

18,5 и ниже — недостаточный вес;

18,5–24,9 — нормальный вес;

25,0–29,9 — избыточный вес;

30,0 и выше — ожирение.

Если ваш показатель находится на критическом уровне, стоит обратиться к врачу и пересмотреть свое питание и физическую активность. Особенно доктора рекомендуют не пропускать тревожный звоночек в виде постоянно растущего живота. По словам главврача медцентра «Инвитро-Урал» Надежды Подкорытовой, для женщин норма в окружности талии — меньше 80 см, для мужчин — меньше 94 см.

— Наиболее негативное влияние на здоровье оказывает абдоминальное ожирение, когда избыток жировой клетчатки распределяется преимущественно в области живота, — говорит Надежда Подкорытова. — В некоторых случаях прибавка веса является симптомом некоторых патологических состояний, чаще всего связанных с гормональными нарушениями в организме или дефицитами. И здесь важно найти причину, понять, чего не хватает организму.