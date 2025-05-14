НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

7 м/c,

ю-з.

 745мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,55
EUR 89,70
Объединят больницы и поликлиники
Расписание «Метеоров»
Что известно об обмелении Волги
Экстренное предупреждение о грозе
«Локомотив» в финале плей-офф
Перерасчет за отопление
Погода на ближайшие дни
Попал под ИВЛ в командировке
Утечка газа в центре города
Здоровье Обзор Как правильно считать калории: простая формула похудения по совету врачей

Как правильно считать калории: простая формула похудения по совету врачей

Рассказываем, как сбросить вес без вреда для здоровья

367
Написать комментарий
Овощные, гречневые и яблочные диеты уже неактуальны, чтобы похудеть, нужно сбалансированное питание | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОвощные, гречневые и яблочные диеты уже неактуальны, чтобы похудеть, нужно сбалансированное питание | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Овощные, гречневые и яблочные диеты уже неактуальны, чтобы похудеть, нужно сбалансированное питание

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Похудение уже давно не равно строгим диетам. Нутрициологи и диетологи наперебой говорят о том, что ключ к фигуре мечты кроется в правильном подсчете калорий, а совсем не в экстремальной голодовке или тренировках 24/7. Мы обсудили с врачами, сколько калорий действительно нужно для похудения и чем опасен их дефицит.

  1. Как определить, нужно ли худеть?
  2. Как посчитать калории для похудения?
  3. Как считать калории в продуктах?
  4. Как считать калории в готовых блюдах?
  5. Для кого опасен дефицит калорий?
  6. Правила сбалансированного питания
1

Как определить, нужно ли худеть?

Стремление к идеальной фигуре и желание сбросить лишние килограммы — индивидуальные цели для каждого человека. Чтобы определить, есть ли у вас избыточный вес, нужно рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Этот показатель равен делению веса на рост в квадрате. Вес указывается в килограммах, а рост — в метрах.

— Нужно иметь в виду, что ИМТ не учитывает процентное соотношение мышечной и жировой ткани, — отмечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Например, есть пожилая женщина с ростом 1,72 м и весом 95 кг, индекс массы ее тела равняется 32,1 — это ожирение первой степени. А есть молодой мужчина, профессиональный борец. У него те же параметры, но большую часть его веса составляют мышцы, а не жировая масса. Однако ИМТ и ему покажет ожирение.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значения индекса массы тела (ИМТ) распределяются так:

  • 18,5 и ниже — недостаточный вес;

  • 18,5–24,9 — нормальный вес;

  • 25,0–29,9 — избыточный вес;

  • 30,0 и выше — ожирение.

Если ваш показатель находится на критическом уровне, стоит обратиться к врачу и пересмотреть свое питание и физическую активность. Особенно доктора рекомендуют не пропускать тревожный звоночек в виде постоянно растущего живота. По словам главврача медцентра «Инвитро-Урал» Надежды Подкорытовой, для женщин норма в окружности талии — меньше 80 см, для мужчин — меньше 94 см.

— Наиболее негативное влияние на здоровье оказывает абдоминальное ожирение, когда избыток жировой клетчатки распределяется преимущественно в области живота, — говорит Надежда Подкорытова. — В некоторых случаях прибавка веса является симптомом некоторых патологических состояний, чаще всего связанных с гормональными нарушениями в организме или дефицитами. И здесь важно найти причину, понять, чего не хватает организму.

2

Как посчитать калории для похудения?

Для каждого человека будет собственная норма дневного потребления калорий. Она зависит от уклада жизни, физической активности и других факторов.

— На самом деле формулы дают очень приблизительный подсчет. Они не могут учесть индивидуальные особенности метаболизма, активность жестикуляции, чаще всего не учитывают процент жира и сухую мышечную массу, — говорит врач-эндокринолог «Новой больницы» в Екатеринбурге Елена Янышевская.

Не стоит доверять громким лозунгам, что для похудения нужно потреблять 700 калорий в день или 1200. Даже если подобная формула подошла вашему другу или родственнику, она может сыграть злую шутку с вами. По словам Янышевской, правильней всего начинать считать калории еще до того, как вы начнете худеть.

Простая формула для расчета калорий:

  • неделю питаемся как обычно и записываем калории;

  • общую сумму за неделю делим на семь и получаем свою среднюю дневную норму — это тот калораж, который позволяет вам сохранять вес;

  • если хотим похудеть, снижаем калораж на 10–20%.

При снижении веса никого не обходят стороной так называемые срывы. Существует миф, что повторный набор веса или его остановка возникают из-за низкой силы воли, но это сильное заблуждение.

— Существует такое понятие, как «эффект плато» — это временная остановка снижения веса человека, — говорит Янышевская. — Любое снижение массы тела нашим организмом воспринимается как стресс. В такие моменты люди чаще всего допускают фатальные ошибки, снижая свою калорийность. А требуется, наоборот, перерыв в снижении массы в течение 1–2 месяцев, для того чтобы организм привык к новому весу, — после этого похудение возобновится.

3

Как считать калории в продуктах?

Для того чтобы узнать калорийность продуктов, нужно посмотреть состав и энергетическую ценность на этикетке. Они указаны на обратной или боковой стороне упаковки и чаще всего рассчитаны на 100 граммов продукта. Чтобы узнать, сколько калорий в вашей порции, взвесьте еду на кухонных весах и умножьте полученное число на данные с упаковки.

Если у продукта нет этикетки, можно воспользоваться специальными приложениями с онлайн-калькуляторами. Они помогут рассчитать энергетическую ценность блюда или отдельных ингредиентов.

Для контроля калорий врачи советуют вести дневник питания. Записывайте все съеденные продукты. Так вы быстрее поймете состав своего рациона и со временем начнете правильно питаться интуитивно, без постоянного подсчета.

4

Как считать калории в готовых блюдах?

Самый простой способ посчитать количество калорий в готовом блюде — взвесить порцию и найти информацию о калорийности в онлайн-справочнике. Если такого нет, то подсчет калорий пройдет в несколько этапов:

  • распишите состав блюда и вес каждого отдельного ингредиента в сыром виде;

  • на упаковке каждого продукта найдите, сколько калорий содержится в 100 граммах;

  • умножьте вес ингредиента в порции на его калорийность;

  • сложите полученные числа.

После варки, жарки или запекания вес продуктов меняется. Поэтому калорийность готового блюда может немного отличаться от исходной. Однако эти изменения незначительны, и ими можно пренебречь.

5

Для кого опасен дефицит калорий?

Дефицит калорий без контроля опасен для всех. Ограничение потребления пищи приводит к нехватке полезных веществ, что негативно сказывается на здоровье. Страдают внутренние органы, ухудшается состояние кожи, волос и зубов.

— Большой дефицит калорий, от 20% и выше, в длительной перспективе приводит к множеству проблем: аменорея, сухость кожи, выпадение волос, всевозможные проблемы с гормонами, остеопения и многое другое, — предупреждает гастроэнтеролог Елена Янышевская. — Плюс ко всему это огромная вероятность снижения массы за счет мышц. Требуются тренировки и достаточное количество белка в питании, которого из-за большого дефицита нет. Да и как тренироваться, если у вас сил на тренировку нет, восстанавливаетесь вы плохо.

Резкое похудение может быть опасно для людей с ожирением. Часто у таких пациентов есть сопутствующие заболевания, и иногда именно болезни приводят к набору веса.

— Допустим, мы говорим о возрастном пациенте с ожирением: у него плотность кости чаще всего снижена и мышечный каркас частично замещен жировой тканью, плюс у него есть эндокринные нарушения, плюс есть нарушение работы щитовидной железы. В этом случае вес не будет снижаться даже от аэробных нагрузок, а на дефиците калорий можно получить истощение мышечного каркаса, — объясняет врач-гастроэнтеролог, нутрициолог «Новой больницы» Анастасия Чайка.

6

Правила сбалансированного питания

Чтобы привести фигуру в порядок, необязательно урезать калории. Иногда достаточно наладить питание и сделать его сбалансированным.

Важно следить за соотношением белков, жиров и углеводов в течение дня. Для поддержания формы рекомендуется 30/30/40, а для похудения — 45% белков, 25% жиров и 30% углеводов.

Помните, что даже если в булочке и салате одинаковое количество калорий, это не значит, что они одинаково полезны. Булочка содержит сахар, вредные добавки и быстрые углеводы, которые дают лишь временное чувство сытости. Так что лучше сократить количество вредной, жирной, мучной и сладкой еды и сделать любимые чипсы или пиццу приятным исключением в питании, а не каждодневным перекусом.

Добавьте в свой рацион клетчатку. Овощи, отруби и крупы требуют больше энергии для переваривания, что помогает дольше не чувствовать голод. При этом углеводы лучше усваиваются, а глюкоза поступает в кровь медленнее, что позволяет избежать резкого повышения уровня сахара.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Питание Калории Похудение Здоровье Диета Врач Ожирение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление