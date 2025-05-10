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Здоровье Неловко спросить Эксперт Эта ежедневная привычка вредит вашему организму: диетолог рассказала, чем опасна соль

Эта ежедневная привычка вредит вашему организму: диетолог рассказала, чем опасна соль

Публикуем объяснение врача Юлии Блиновой из Ярославля

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9 комментариев
Эндокринолог рассказала, когда нужно солить еду | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЭндокринолог рассказала, когда нужно солить еду | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Эндокринолог рассказала, когда нужно солить еду

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Врачи регулярно предупреждают о вреде соли, хотя это одна из самых популярных специй, которую хозяйки добавляют во время готовки. Можно ли использовать ее разумно? На этот вопрос дала ответ эндокринолог-диетолог из клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (входит в группу «Медскан») Юлия Блиновова.

Разбираемся, когда нужно солить еду: во время или после готовки, и чем чревато чрезмерное употребление специи.

Что будет, если есть много соли

Избыточное потребление соли — одна из причин развития гипертонии, болезней сердца, почек и других заболеваний, говорит Юлия Блинова. Существует большое количество рекомендаций о сокращении употребления соли в ежедневном рационе.

«Действительно, существуют определенные нормы употребления соли, это не более 5 граммов в сутки. Как правило, к вредному избытку соли в организме приводит употребление именно скрытой соли, которая содержится в продуктах быстрого приготовления, колбасных изделиях, чипсах, консервированных овощах и так далее», — объяснила эндокринолог.

По словам эксперта, в обиходе лучше использовать йодированную соль, чем обычную поваренную. Это положительно отразится на организме.

«Практически все регионы России относятся к территориям с природным дефицитом йода. Это значит, что в почве и в пресной воде уровень йода слишком низкий, чтобы обеспечить им организм через пищу. Поэтому, чтобы избежать заболеваний, вызванных дефицитом йода, в ежедневный рацион необходимо включать йодированную соль», — объяснила Юлия Блинова.

В сутки каждый человек должен получать не менее 150 микрограммов йода.

Когда солить еду: во время готовки или после

Многие хозяйки расходятся во мнении, когда лучше солить блюдо — во время приготовления или по окончании. А может, вообще, каждый должен добавлять соль порционно и по вкусу?

«Лучше солить блюдо не в процессе приготовления, а непосредственно перед приемом пищи. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, вкус становится менее выраженный и может возникнуть привычка досаливать готовую еду», — пояснила диетолог.

Привычка досаливать, в свою очередь, может привести к чрезмерному употреблению специи.

А как вы солите еду?

Во время готовки, это уже привычка
После, так удобнее
Вообще не солю еду
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Соль Эндокринолог Готовка
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Комментарии
9
Гость
27 октября 2024, 08:34
глупость несусветная. она точно имеет диплом?
Гость
27 октября 2024, 10:32
Про всю жизнь все делали неправильно - это Юлия Блинова придумала или автор текста?
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