«Чувство, что кости потрескались». Врачи рассказали, что будет после челленджа «100 тысяч шагов»

В соцсетях набирает популярность челлендж — 100 тысяч шагов за один день. Врачи считают, что это опасно для здоровья Источник: galllosha / Instagram.com*











В соцсетях новый тренд — пройти 100 тысяч шагов за день. Пешие прогулки — это, конечно, забота о здоровье, но только не в таком количестве. Блогерам, которые решили испытать себя таким образом, пришлось вызывать скорую помощь. E1.RU разбирается, подключив врачей, чем грозит такой марш-бросок и кому точно нельзя его пробовать.

Московский блогер Екатерина Голышева рассказала нам, что после 50 тысяч шагов захотела бросить эту затею, и это, несмотря на то, что у нее хорошая физподготовка, так как тренируется регулярно.

— Чувство, что кости потрескались, не покидало меня, и я уже хромала, — пожаловалась в видео Екатерина.

Она и ее друг Герман вышли на прогулку в 7 утра, а 100 тысяч шагов набрали только к полуночи. В пути они были 17 часов.

Известный блогер Екатерина Голышева прошла дистанцию в 100 тысяч шагов, но призналась, что это было невыносимо Источник: katya_golyshevaa / Instagram.com*

Другой блогер, Алиса, пройти дистанцию не смогла, несмотря на то, что готовилась к этому на протяжении месяца. Она специально бегала по несколько часов в день, чтобы осилить 100 тысяч шагов. Алиса рассказала, что у нее очень заболели колени.

Многие из тех, кто бросил себе такой вызов, не справились с заданием. Например, блогер Алиса в итоге вызвала себе скорую Источник: galllosha / Instagram.com*

— У меня открылось второе дыхание, но всё равно была невыносимая боль в ногах, сильная и стреляющая, — рассказала блогер. — Был чисто спортивный интерес, который перерос в игру на выживание.

Спустя 50 тысяч шагов Алиса потеряла сознание, у нее начались мышечные спазмы, а еще случился солнечный удар.

Мнение врачей про челлендж «100 тысяч шагов»

Прежде чем решиться на такую серьезную нагрузку, нужно оценить состояние своего организма. Спортивный врач, реабилитолог Александр Кескевич рассказал, что на это влияют возраст, состояние опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

— Если человек не занимается спортом регулярно и решил пройти за день 100 тысяч шагов, это громадный стресс для организма, — объяснил Александр Кескевич. — В медицине есть понятие срочной адаптации в ответ на физическую нагрузку — это рост легочной вентиляции и сердечной производительности. Организм израсходует все свои резервные силы на выполнение этой задачи, но, что с ним будет потом, никому не известно.

То, как вы перенесете нагрузку, зависит также от обуви, погодных условий, рельефа местности — например, пойдете вы по ровному асфальту или по лесу. Очень важно понимать, какая толерантность к нагрузке у организма — например, тренировано ли сердце и как быстро восстанавливается пульс после нагрузок.

Спортивный врач Александр Кескевич выступает против такого челленджа, так как это слишком большой стресс для организма с рисками для здоровья Источник: Максим Бутусов / E1.RU











— Как врач спортивной медицины, я не рекомендую проходить такие расстояния за один день. Нужно тренироваться регулярно и понемногу, тогда вы будете в долговременной адаптации, — пояснил Александр Кескевич. — Если костно-мышечная система не готова к таким нагрузкам, мышцы будут просто окисляться, нарушатся их тонус и эластичность, и тогда повышается риск травматизма.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Гуляева рассказала, что нормативов по количеству шагов в день не существует. Эту норму каждый определяет для себя сам, исходя из самочувствия. Врач также считает, что к большим нагрузкам нужно стремиться через тренировки, а не в один подход, тогда и проблем со здоровьем не будет.

— Прежде чем решаться на спортивные подвиги, нужно хотя бы встретиться с врачом и обсудить, что можно и чего нельзя в каждом конкретном случае, — убеждена кардиолог.

Кому врачи запрещают челлендж «100 тысяч шагов»

Наталья Гуляева перечислила болезни, с которыми категорически противопоказаны такие эксперименты:

гипертоническая болезнь;

пороки сердца;

перенесенный инфаркт;

инсульт;

шунтирование;

стентирование коронарных или мозговых сосудов;

аритмия;

сахарный диабет;

заболевания легких (астма или хроническая обструктивная болезнь легких);

анемия;

онкологические заболевания.

— Большой спорт и большие физические нагрузки — это всегда большие проблемы со здоровьем, так как они вызывают зачастую необратимые изменения сердца и сосудов, которые придется лечить, — считает кардиолог.

Сколько шагов в день полезны для здоровья

Кардиолог Екатерина Лещенко рассказала, что специалисты ВОЗ рекомендуют уделять внимание не количеству шагов, а следить за характером и продолжительностью пеших прогулок. По мнению врача, все стали смотреть на счетчик шагов после того, как появились фитнес-браслеты и умные часы.

— Если вам от 18 до 64 лет, достаточно непрерывной 20-минутной прогулки ежедневно и 75–150 минут интенсивных занятий (это могут быть силовые тренировки, фитнес, аэробика) в неделю, — рассказала кардиолог. — Согласно исследованиям, взрослым мужчинам и женщинам рекомендуют проходить 7–11 тысяч шагов в день. ВОЗ рекомендует проходить 5 тысяч шагов. В любом случае чем больше вы двигаетесь, тем лучше для вашего здоровья.

Екатерина Лещенко уточнила: если легко удается проходить 10 тысяч шагов или даже больше, продолжайте в том же духе. А еще она советует не ограничиваться только ходьбой и добавлять в жизнь другие виды физической активности.

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