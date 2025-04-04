От какого алкоголя самое жесткое похмелье: 5 проверенных способов угробить утро

Нет, если вы всю ночь будете только нюхать алкоголь, так у вас голова никогда не заболит. Но мы не ищем легких путей! Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Неизменное правило любой вечеринки, проверенное миллионами добровольцев: чем веселей вам было ночью, тем беспощаднее будет утренняя расплата. Мы обычно не боимся испытаний и любой эксперимент готовы превратить в безудержное веселье, но на этот раз решили подстелить соломку и спросили у знающих людей, от какого алкоголя самое сильное похмелье. Знающие люди за словом в карман не полезли и предоставили нам сразу пять способов добиться тяжеленного утра.

Способ первый: пьем фальсификат

Самый верный способ получить страшное похмелье — пить фальсификат. Подделки могут содержать вредные примеси, метанол и сивушные масла, которые в разы усиливают токсический эффект.

— Похмелье будет более выраженным при употреблении алкогольных напитков, изготовленных с нарушением технологии, ведущему к появлению вредных примесей, — констатирует нефролог Алексей Владимиров.

Алексей Владимиров — врач-нефролог, кандидат медицинских наук.

— Степень похмелья измеряется не только количеством выпитого алкоголя, но и его качеством, — добавляет терапевт Анна Цуканова. — Употребляя фальсификат, вы рискуете не только получить сильное похмелье, но и отравление в лучшем случае. Также степень похмелья будет зависеть от индивидуальных особенностей организма: как быстро он будет обезвреживать ацетальдегид — токсичный продукт распада алкоголя.

Анна Цуканова — врач-терапевт, врач-диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог.

Способ второй: пьем темные напитки

Если сравнивать качественные алкогольные напитки, то самыми «тяжелыми» считаются темные — виски, коньяк, ром. Они содержат продукты ферментации, которые увеличивают нагрузку на печень.

— Присутствие в алкогольном напитке различных примесей, таких как сивушные масла (содержатся в виски), танин (в коньяке), сульфиты и сахар (вино), усиливают похмелье, — рассказывает диетолог Альфия Пятаева.

Альфия Пятаева — врач-диетолог с 20-летним стажем.

Красное вино тоже может вызвать сильное похмелье.

— Красное вино более тяжело перерабатывается в организме, потому что красящие вещества в его составе замедляют деятельность ферментов печени, — объясняет пульмонолог Денис Илюшин.

Денис Илюшин — врач-пульмонолог, сомелье / кавист.

Способ третий: пьем крепкий алкоголь

Напитки с высоким градусом могут вызывать особо мучительное похмелье. Большая концентрация спирта быстро насыщает кровь этанолом, провоцируя резкую интоксикацию.

— Крепкие напитки, такие как абсент или текила, могут также приводить к более сильному похмелью, особенно если их много выпить, — считает Анна Цуканова.

— Существует мнение, что сильнее похмельный синдром после крепких напитков: водки, виски, рома, джина, коньяка и т. д. Да, иногда действительно это так, — согласна с коллегой врач общей практики Елена Павлова. — Если человек не подготовлен к застолью, плохо поел в течение дня, мало пил воды, устал либо его печень была не готова, то при таких условиях алкоголь быстро будет всасываться. Если печень не справится, то утро не будет добрым.

Елена Павлова — врач общей практики, натуропат, гериатр, гастроэнтеролог.

Способ четвертый: пьем сладкий алкоголь

Присутствие сахара усугубляет ситуацию с похмельем. В зоне риска ликеры, сладкие коктейли, пунши и десертные вина.

— Добавление сахара в алкоголь значительно усугубит похмелье из-за быстрого усвоения алкоголя и резкого повышения уровня сахара в крови, — объясняет Анна Цуканова. — А смешивание различных видов алкоголя также может стать фатальным.

Способ пятый: пьем газированные напитки

Шампанское, игристые вина и коктейли с газировкой — настоящая ловушка. От этих напитков человек быстрее пьянеет, а утром просыпается с сильнейшим похмельем.

— Шампанское и другие газированные алкогольные напитки с помощью пузырьков углекислого газа быстрее доставляют в кровь алкоголь, тем самым перегружая ферментные системы. Это также усиливает тяжесть похмельного синдрома, — отмечает Альфия Пятаева.

— Пиво, игристое вино могут плохо переноситься, так как в них есть гистамин, который возникает при приготовлении напитков. Опьянение может быть больше связано с брожением и гистамином, — говорит Елена Павлова. — Организму, чтобы не болеть с утра, необходимы ферменты, которые перерабатывают не только сам алкоголь, но и гистамин.

Однако у газированного алкоголя есть и другая сторона.

— При употреблении напитков, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта пузырьками газа, наступит более быстрое опьянение и человек выпьет меньше алкоголя, — добавляет Алексей Владимиров.

Почему один человек страдает, а другой нет

Похмелье — это не только про алкоголь, но и про индивидуальные особенности. Генетика и доза принятого на грудь накануне вечером влияют на скорость переработки спирта.

— На самом деле похмелье может быть от любого алкоголя, если превышена доза. Можно выпить прекрасного коньяка, но литр, и голова будет болеть, — говорит Денис Илюшин. — На похмелье может влиять сама переносимость этилового спирта. Она может быть определенной генетически: есть расы, где ферментная система хуже работает, и есть те, у кого ферментная система прямо адаптирована под это дело, что связано с культурными факторами.

Считается, что женщины переносят алкоголь хуже, так как у них в организме меньше ферментов, расщепляющих этанол.

— У женщин в желудке меньше алкогольдегидрогеназы — основного фермента, отвечающего за метаболизм алкоголя. Поэтому у них наблюдается более высокое содержание алкоголя в крови при употреблении сопоставимого объема на килограмм массы тела, — объясняет Алексей Владимиров.

Люди с проблемами печени или хроническими заболеваниями тоже тяжелее переживают похмелье.

— Алкоголь — это жирорастворимое вещество, поэтому ему трудно покинуть организм. Печень переводит спиртное в водорастворимое вещество и выводит, — рассказывает Елена Павлова. — Насколько быстро всё переработается и будет выведено, зависит от фермента алкогольдегидрогеназы, который расщепляет алкоголь в первой стадии детоксикации. Чем чаще организму необходимо будет использовать этот фермент, тем больше будет его расход и, соответственно, будет снижаться скорость обработки алкоголя и увеличиваться похмельный синдром утром.

Подведем итог. К самому тяжелому похмелью приводят темные крепкие напитки, сладкий и газированный алкоголь, а также избыточное количество спиртного. Однако решающую роль играет не только состав алкоголя, но и состояние организма. Главное правило — знать свою меру, чтобы утро не превращалось в пытку.