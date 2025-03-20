«Выйти с гриппом на работу не получится». По стране разгулялись два штамма: чем они опасны и как их отличить от ОРВИ

Резкий подъем температуры — один из симптомов гриппа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Во многих регионах страны всё еще превышен эпидпорог заболеваемости по ОРВИ и гриппу. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано почти в 50 регионах, сообщали в Роспотребнадзоре. Регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. На прошлой неделе было закрыто 462 школы и 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и 1 ПТУ. Чаще всего регистрируют два штамма гриппа: А(H1N1) и В. Чем схожи и чем отличаются эти штаммы, можно ли их спутать с другими ОРВИ, нашим коллегам из 63.RU рассказал директор института клинической медицины СамГМУ, заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией, врач-инфекционист Дмитрий Константинов.

— Чем отличаются и чем похожи два штамма гриппа: А(H1N1) и В. И какой из них более опасен для организма?

— Если говорить про частоту встречаемости больных, то, конечно, тип А всегда встречается чаще, он представлен различными серотипами, в том числе A(Н1N1). Этот серотип распространяется в мире с 2009 года. И тогда он считался высокопатогенным. Сейчас вирус гриппа типа А(H1N1) адаптировался и вызывает типичную клиническую картину любого сезонного гриппа.

Что касается гриппа типа B, то он встречается реже по сравнению с типом А, но по клинике в принципе обладает такими же вирус-свойствами, что и тип А. Поэтому отличить клинически типы гриппа трудно.

Мы видим практически одинаковую клиническую картину, а тяжелые либо осложненные случаи зависят лишь от пациента, от его организма. То есть если иммунная система хорошая, то грипп протекает более легко. Если есть сопутствующие заболевания, чаще болезнь протекает тяжелее.

Поэтому для каждого из нас, в общем-то, не принципиален тип гриппа, которым мы заразились, — А или Б. Я вам скажу больше, для нас как врачей-инфекционистов тоже непринципиально, мы говорим о вирусе гриппа как таковом. Если мы подтверждаем грипп (А или В), то пациенту необходимо назначить специфическую противовирусную терапию. И здесь важна постановка диагноза, потому что насморк, повышение температуры, кашель бывают не только при гриппе, но и при других острых респираторных вирусных инфекциях.

Насморк может быть и не только при гриппе Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











— Может ли по симптомам человек без медицинского образования понять, начинается у него грипп или какая-то другая ОРВИ?

— Грипп, как правило, начинается остро. Температура резко поднимается до 39−40 градусов, сразу появляется выраженная интоксикация в виде головной боли: она локализуется в лобной, в височной областях, в области глазных яблок, надбровных дуг. Болевые ощущения очень выраженные. Потом появляются боли в мышцах, возникает ощущение ломоты в теле, в костях, в суставах, выраженная интоксикация. И со 2−3-го дня начинается першение в горле, саднение задней стенки и появляется сухой кашель, как правило. А першение из горла немножечко перемещается в область за грудиной, то есть в область трахеи, ведущий синдром при гриппе — это трахеобронхит. На фоне интоксикации, головной и суставной боли, мышечной боли и высокой температуры.

Другой вид вирусных инфекций проявляется постепенно. Начинается с субфебрильной температуры — до 38, тоже могут быть выделения из носа, также может быть кашель и так далее. Поэтому клинически мы делаем акцент на том, что грипп (либо А, либо Б) остро начинается и имеет всё-таки агрессивное течение с первых дней болезни.

И с ОРВИ, как правило, люди ходят на работу, могут даже посещать какие-то учреждения. Снижается работоспособность, есть симптомы, но человек остается в строю. Если это грипп типичный, то, как правило, выйти с ним на работу, даже если вы сильно хотите, не получится из-за того, что проявления со стороны организма максимально выражены. Человеку порой просто трудно встать с постели. Чем объясняется, что кому-то трудно встать, а кому-то не настолько? Степенью тяжести. Более легкие формы проявляются у людей с хорошим иммунитетом, поэтому они не будут так тяжело болеть.

При гриппе часто нет сил встать с постели Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Некоторые инфекционисты утверждают, что в этом году из-за теплой зимы эпидемия гриппа сдвинулась на более поздний срок. И всплеска заболеваемости стоит ожидать как раз в марте. Что вы можете сказать на этот счет?