«Способно запустить онкологические процессы». 6 привычек и 10 симптомов рака назвала академик

Рак лучше не допустить, чем надеяться на лечение Источник: Дарья Пона / 74.RU











Человечество пока не победило рак. Хоть методы лечения совершенствуются, это заболевание остается одним из самых смертоносных на Земле. По статистике, чаще всего люди болеют раком легких, на втором месте — злокачественные опухоли молочной железы, на третьем — колоректальный рак, далее рак простаты и желудка.

Почему же возникает это заболевание? Механизм возникновения рака изучается. Есть мнение, что запускает рост злокачественного новообразования сбой на уровне психики. Якобы болезнь быстрее находит человека, если у него много обид и подавленных эмоций, хотя это не подтверждено научными данными.

Гораздо более уверенно врачи говорят о других факторах риска рака. Причины его развития можно искать в нашем образе жизни, в привычках питания, вредных зависимостях.

Академик Оксана Драпкина рассказала «Доктору Питеру» про шесть основных факторов риска развития онкологии. Это важно знать, ведь считается, что от 30 до 50% всех случаев рака можно предотвратить.

Оксана Драпкина, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор личный сайт.

Привычка курить

Каждый четвертый случай рака связан с табакокурением. Эта вредная привычка может вызвать более 10 видов злокачественных опухолей: легких, желудка, печени, толстой и прямой кишки, простаты, мочевого пузыря и других.

— Более 7 тысяч токсичных химических веществ (чаще — канцерогенов) содержится в табаке, — говорит Оксана Драпкина. — Они вызывают изменение в ДНК — инструкции, по которой происходит нормальное развитие клетки. Если ДНК повреждена, клетка может начать бесконтрольно расти. Токсины также ослабляют иммунную систему, что затрудняет уничтожение мутантных клеток. Не менее опасно пассивное курение и потребление бездымных видов табака.

Злоупотребление алкоголем

Спиртное, употребляемое регулярно и обильно, способно запустить онкологические процессы в ротовой полости, гортани, пищеводе, печени, молочной железе и толстой кишке.

— В процессе расщепления алкоголя образуются токсичные вещества, которые повреждают ДНК и сами клетки, — поясняет академик. — Из-за алкоголя может нарушаться усвоение витаминов и микроэлементов, что ослабляет защиту организма. В напитках могут содержаться канцерогенные примеси, попадающие в процессе производства — нитрозамины, волокна асбеста, фенолы и углеводороды.

Вредные и горячие продукты

Это доказано: есть связь между нерациональным питанием и развитием рака.

— Избыточное потребление переработанного мяса (сосиски, колбасы, бекон, мясные консервы и т. д.) ассоциировано с увеличением риска развития колоректального рака, — продолжает врач. — К потенциально канцерогенным веществам относится акриламид, образующийся при жарке в масле и на открытом огне.

Есть исследования, которые доказали, что люди, которые едят минимально обработанные продукты, реже болеют раком. Отмечена связь между употреблением очень горячих напитков и раком пищевода.

Ожирение

Доказано, что значительный лишний вес увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы, яичников, печени, толстой кишки и поджелудочной железы.

— Наиболее опасным считается висцеральное ожирение — то самое «пивное брюшко». Когда жир скапливается в брюшной полости, в организме развивается хроническое воспаление слабой степени, ведущее к повреждению ДНК. Сама же избыточная жировая ткань начинает выделять гормоны, стимулирующие рост клеток, — говорит Оксана Драпкина.

Инфекции

Повышают риски развития рак печени и шейки матки вирусы гепатита В и С, некоторые типы вируса папилломы человека, а бактерия Helicobacter pylori ассоциирована с раком желудка. Научно подтверждено: онколог ФМБА назвала 7 вирусов, которые могут вызвать рак.

Избыток солнца

УФ-излучение — один из основных факторов риска опухолей кожи (меланомы, базальноклеточной и плоскоклеточной карциномы). В группе риска — люди с большим количеством родинок, с бледным цветом лица, голубыми глазами, рыжими или светлыми волосами.

Определенный вклад вносят профессиональные и экологические воздействия — радиация и загрязнение окружающей среды.

10 симптомов рака: когда точно надо к врачу

При выявлении рака на первой стадии шанс выживания составляет около 100%, на второй — 50–80%, на третьей — 30–50%, и на последней, четвертой, — меньше 10%.

Постоянная усталость. Необъяснимая лихорадка. Непреднамеренное снижение веса. Постоянная боль в суставах и мышцах. Изменения цвета кожи, размера и цвета родинок, незаживающие язвы на коже или слизистых оболочках. Долгий кашель или затруднение дыхания. Изменения в работе кишечника (понос, запор, вздутие, кровотечение). Боль и затруднения при мочеиспускании. Необычные выделения из половых путей, не связанные с менструацией. Изменения молочной железы (изменение кожи, уплотнения, втяжение соска, выделения из соска).

От рака теперь есть вакцина?

В последние месяцы стали часто появляться громкие заголовки: мол, рак теперь «всё», ученые смогли победить одну из самых страшных болезней XXI века. И на этот раз повод для восторженных статей действительно есть. Ученые из разных уголков мира сообщают о работе над антираковыми вакцинами.

Не отстают и российские онкологи. В НМИЦ радиологии Минздрава РФ работают сразу над двумя разными вакцинами. Разберемся, чем они отличаются друг от друга и что об этом думают онкологи.

Два вида вакцин

Для начала стоит отметить: речь идет не о профилактических вакцинах, а о прививках, которые должны помочь тем, кто уже столкнулся с онкодиагнозом.

В конце прошлого года был объявлен набор на участие в клинических исследованиях препарата «ЭнтероМикс», сейчас он приостановлен. «ЭнтероМикс» — это онколитическая вакцина, которую разработала команда специалистов НМИЦ радиологии Минздрава и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта.

Препарат основан на комбинации четырех непатогенных вирусов, у которых есть возможность одновременно ликвидировать раковые клетки и при этом активировать противоопухолевый иммунитет человека.

Новый метод терапии дает надежду пациентам с солидными опухолями. Например, прививку хотят использовать для лечения рака легких, рака молочной железы, опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, первичных опухолей ЦНС, саркомы мягких тканей и костей, меланомы кожи и слизистых.

Второе перспективное направление в сфере вакцинации от рака — персонализированные мРНК-вакцины, которые ученые НМИЦ радиологии создают совместно с сотрудниками Института Гамалеи.

В основе этой методики лежит индивидуальный подход. Планируется, что врачи будут проводить генетический анализ опухоли и создавать уникальный препарат, который сможет обучить иммунитет распознавать раковые клетки.

Эту вакцину тоже скоро будут проверять в рамках первой фазы клинических исследований — набор добровольцев объявляли в декабре 2024-го. К участию приглашали пациентов с любыми злокачественными опухолями, кроме лейкозов, лимфом и миеломы, которые уже получали противоопухолевое лечение, но исчерпали все доступные методы терапии. Вот что по этому поводу говорит врач Мария Макаркина.

Мария Макаркина, онколог, химиотерапевт, к. м. н., эксперт фонда «Не напрасно» личный сайт.

— Когда только появилась иммунотерапия, нам казалось, что это революционный метод лечения и сейчас мы наконец-то победим рак. Но по мере ее применения мы получали самые разные результаты, как воодушевляющие, так и не очень.

Вопрос о том, кому рекомендовать этот метод лечения (включая вакцинотерапию) остается дискуссионным.

Для практикующих онкологов очевидно, что наибольшее преимущество от вакцинотерапии получают пациенты с заболеваниями, чувствительными к иммунотерапии. Это в первую очередь меланома, рак почки, рак легкого.

Конечно, будут исключительные ситуации, возможно, в перспективе будут созданы вакцины для лечения других онкозаболеваний, например, рака молочной железы. Но не сейчас.

Так что к заявлениям «с помощью вакцин мы победим рак» я бы относилась с большой осторожностью. Это так не работает. На некоторых опухолях есть «мишени» для таргетной терапии, а есть те, которые высокочувствительны только к химиотерапии, и в этих случаях вакцина не сделает чудес и не будет назначена.