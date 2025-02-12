«С вакцинацией у нас всё не очень хорошо». В России зафиксировали вспышку свинки, она уже в 40 регионах

Вспышка свинки возникла в России впервые за 36 лет Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Недавно в Курской области зафиксировали вспышку свинки (эпидемический паротит) — такое в этом регионе произошло впервые за 36 лет. У болезни длительный инкубационный период — 21 день, — поэтому точное число заболевших пока не установлено. Журналист NGS.RU узнала у врачей, какие симптомы характерны для заболевания и может ли оно распространиться по стране.

Что означает эта вспышка

Свинка, или эпидемический паротит, — это острое инфекционное заболевание с негнойным поражением желез человека: слюнных, поджелудочной, семенников.

— На самом деле это плохая новость, потому что эпидемический паротит — это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к нему всеобщая, за исключением людей, которые вакцинированы. А с вакцинацией у нас всё не очень хорошо, — заметил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Заболевание передается воздушно-капельным путем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во-первых, объяснил он, часть людей отказывается от вакцинации по разным соображениям. Во-вторых, были перебои с вакциной: раньше была трехкомпонентная вакцина от кори, краснухи и паротита, но «ушла» из РФ. Сейчас есть вакцины только монокомпонентные, то есть надо ставить три вместо одной. Это повысило число невакцинированных, не имеющих иммунитета к этим заболеваниям людей.

— В 2023 году зарегистрировали 1375 случаев заболевания паротитом, чуть больше половины из них пришлось на долю детей и подростков младше 17 лет. По сравнению с 2022 годом заболеваемость выросла в 2,4 раза. Почти вдвое, с 22 до 40, выросло количество регионов, где регистрировали новые случаи заболевания, — приводит статистику Роспотребнадзора врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Симптомы свинки и ее опасность

Одним из симптомов может быть боль в горле Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Инкубационный период паротита длится 13–19 дней. В это время, как рассказал Роман Иванов, зараженный человек может испытывать слабость, недомогание, головную боль, у него незначительно повышается температура. Но у некоторых пациентов этот период протекает без каких-либо симптомов. Затем появляются первые характерные признаки: высокая (до 39–40 °C) температура, ломота в теле, боль в мышцах, головная боль.

Врач-инфекционист высшей категории клиники «Смитра» Марина Малахова добавила, что всё начинается с лихорадки, затем увеличиваются околоушные слюнные железы — как правило, сначала с одной стороны. Становится четко видна асимметрия лица, около уха наблюдается плотный отек, оттопыривается мочка уха, может быть боль в горле.

— Заболевание может протекать в легкой форме, и вы можете его даже не заметить, пропустить, а может протекать в тяжелой форме и потребовать госпитализации. В любом случае паротит — это заболевание достаточно серьезное в силу проявляющихся осложнений, — заметила врач.

Болезнь легко распространяется среди тех, у кого нет иммунитета Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Чаще всего болезнь затрагивает слюнные железы, которые расположены непосредственно рядом с местом внедрения, и возникает собственно паротит — вирусное воспаление слюнных желез. Оно проходит без всяких последствий.

Но, помимо прочего, вирус может гематогенным путем (то есть в крови) распространяться в другие органы, предупредил Андрей Поздняков. Достаточно часто следствием становится панкреатит, вирус также может попасть в оболочки головного мозга и вызвать серозный менингит. Но все эти болезни обратимы.

— А вот то, что этот вирус делает с яичками, может быть необратимо, — заметил Андрей Поздняков. — У мужчин достаточно часто возникает такое проявление заболевания, как орхит, то есть воспаление яичка, одного или двух. Орхит приводит к тому, что человек потенциально может стать бесплодным. Любое воспаление яичка вызывает повышение температуры в очаге воспаления и дальнейшее рубцевание. Любое повышение температуры и воспаление чревато тем, что начинают гибнуть клетки, из которых потом продуцируются сперматозоиды.

«Может поползти»

От свинки есть вакцина, но раньше ее делали в составе трехкомпонентной вакцины: еще от кори и краснухи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вакцинация от эпидпаротита — всеобщая, включена в календарь, делается одномоментно с вакцинами от кори и краснухи. Двукратная вакцинация по календарю на десятки лет держит защитный уровень и с точки зрения иммунокомпетентных клеток, и антител. Ее проходят дети в 1 год и в 6 лет. Чисто теоретически, замечают эксперты, вспышек заболеваемости вообще не должно быть.

— Но, увы, процент вакцинированных людей намного ниже, чем необходимо. Потенциально эта вспышка может поползти и дальше, — считает Андрей Поздняков.

Он отметил, что если возникает вспышка, то она обязательно будет идти дальше и затронет людей, которые не имеют резистентности к болезни.

По информации Романа Иванова, обычно паротитом болеют зимой и весной, каждые 5–7 лет регистрируется подъем заболеваемости. При этом, уверен он, из Курской области до Сибири дойти паротит не может — это заболевание не принимает масштабов эпидемии. Зато вирус может «приехать» из одного региона в другой вместе с заболевшим человеком. Например, в 2023 году в Костромской области было зарегистрировано два завозных случая заболевания эпидемическим паротитом.

— При ситуации, когда вакцинацией охвачено 95% населения, даже если кто-то случайно не вакцинирован — например, по медицинским показаниям — и заболел, это не даст распространиться инфекции, так как остальные уже защищены от нее. При такой ситуации не должно быть вспышек, — объяснила Марина Малахова.

Но тут же добавила, что в последние годы из-за нарушения вакцинации во время ковида и отказа от вакцинации по немедицинским причинам накопилась прослойка людей, которые не вакцинированы — в том числе от паротита.

— Если в наш регион приедет инфицированный человек и будет вести себя социально активно, то есть будет контактировать с другими людьми, то он может дать начало вспышки заболеваемости. Чтобы этого избежать и защитить себя и окружающих, нужно сделать прививку. Это самое простое решение для предотвращения распространения инфекции, — уверена врач.

Если вы не знаете, была ли у вас вакцинация от паротита, а сертификат прививок утерян, можно сдать кровь на антитела и посмотреть наличие иммунитета к данному заболеванию, рекомендовала Марина Малахова. В случае, если антитела отсутствуют, необходимо пройти вакцинацию.