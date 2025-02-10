Не проходит две недели, это похоже на ковид. Заболеваемость ОРВИ в России подскочила на 17,5% и идет в рост

Рост заболеваемостью ОРВИ в стране вырос на 17,5% Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В России зафиксировали существенный подъем заболеваемости ОРВИ — в регионах даже закрывают классы в школах и группы в детских садах. По информации Роспотребнадзора РФ, среди причин карантинов преобладают риновирусы. Журналист NGS.RU выяснила, как болеют россияне, почему риновирусы называют «королями простуд» и правда ли, что к середине февраля ожидается больший подъем заболеваемости.

Что с заболеваемостью в стране

Кроме того, частично закрыты 2647 классов и 1069 групп дошкольников Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











4 февраля Роспотребнадзор РФ опубликовал информацию о том, что конец января отметился ростом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 17,5% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 761 тысяч случаев.

— Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 регионе страны. В 34 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, — сообщило ведомство. — Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа.

В целях профилактики в 28 регионах закрыли 72 школы, в 18 регионах закрыли 32 детских сада. Частично закрыты классы и группы дошкольников.

Подходим к максимуму

Врачи рекомендуют принимать меры предосторожности, в том числе носить маски Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов подчеркивает, что в регионах ситуация может сильно различаться. Он также отметил, что в профильном бюллетене по ОРВИ, который публикует НИИ гриппа в Санкт-Петербурге, данные другие: в документе на прошлой неделе отметили минимальную заболеваемость в России за последние два месяца.

— А вообще, обычно середина февраля — это максимум заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, поэтому в принципе логичны данные Роспотребнадзора, — добавил Сергей Нетёсов.

Официально сейчас мониторинг за ковидом Роспотребнадзор не ведет, Минздрав тоже. По крайней мере, на их сайтах ничего нет.

Какая ситуация по регионам

Вакцин от большей части вирусов нет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков тоже заметил подъем заболеваемости ОРВИ.

— Легкие случаи, как правило, проходят мимо врачей. А риновирусная инфекция — это в массе легкие случаи заболевания, которые ограничиваются ринитом и не более того, — подчеркнул он при этом. — А вот среднетяжелых и тяжелых, сопровождающихся температурой и другими респираторными появлениями, тоже достаточно много.

По его словам, начинают чаще заболевать дошкольники: в детских садах действительно «выпадают» от четверти до трети группы, накладывают даже локальные карантины. Начинают болеть дети старшего возраста и взрослые.

Как правило, сейчас никто не делает тестирование, чтобы определить возбудитель заболевания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Андрей Поздняков замечает, что каких-то превалирующих особенностей клинических проявлений нет — все болеют по-разному. Но часть людей болеют затяжно, и у них наблюдаются преимущественно субфебрильная температура по вечерам, насморк и астенический синдром.

— Вроде 37,2, но при этом состояние полного нестояния, невозможно долго работать — недостаточно выраженная вялость и невозможность сосредоточиться. Это больше похоже на ковид, но, повторяюсь, это то, что я вижу глазами, — подчеркнул врач.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова объясняет, что сейчас пациентов меньше, чем в ноябре и декабре 2024 года, но они всё равно есть.

— Может, их меньше как раз таки потому, что это легкие проявления ринита, синусита, которые характеризуется заложенностью носа и обильными выделениями из него. Поэтому пациенты не спешат обращаться к врачам, особенно в платные клиники, потому что считают, что это какая-то легкая инфекция. В целом это так и есть, — заметила она.

Только, уточняет терапевт, она длится достаточно долго — до двух недель. А для гриппа H1N1, напоминает Ирина Аманатова, характерна высокая температура в течение 5–6 дней — и зачастую больше ничего.

Как протекает заболевание у детей

Лечение при большинстве ОРВИ симптоматическое Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог, заведующая педиатрическим отделением клиники «Смитра» Мария Карасенко описывает, что сейчас у детей есть разные клинические проявления ОРВИ: и обычные назофарингиты, и ларинготрахеиты, и бронхиты.

— Встречается инфекция, которая, помимо насморка и кашля, вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта — например, тошноту, послабление стула. Сказать, что много именно риновирусов, я не могу, — заметила она.

По ее словам, обязательного тестирования нет, но, если врач-педиатр после сбора анамнеза подозревает, например, микоплазменную инфекцию (то есть характерная клиника выявляется у всех членов семьи, были случаи заболевания в школе или в саду), назначит мазок на ПЦР, чтобы найти причину бронхита или пневмонии.

Также если у ребенка наблюдается ухудшение состояния, то назначаются общие анализы крови и мочи с целью отследить бактериальные осложнения. Если ухудшения по кашлю, то назначается рентген, чтобы исключить пневмонию.

— Многокомпонентные тест-системы на определение риновирусов, аденовирусов, бокавирусов и прочих вирусов существуют, но в данном случае в них нет необходимости, так как специфического лечения для каждого из этих вирусов, за исключением гриппа и ковида, нет, — добавила Мария Карасенко.

Чем отличается риновирусная инфекция

Чаще риновирусы протекают в легкой форме Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сергей Нетесов объясняет, что риновирусы как патогены всегда преобладают, потому что это вирусы, которые вызывают насморк, легкую простуду. Например, во второй и третьей неделе января, по данным того же НИИ гриппа, их было более 50% в причинах ОРЗ.

— Риновирусы неспроста называют «королями простуды» — по разным оценкам, на них приходится от 50% до 80% всех случаев простудных заболеваний. Это одна из разновидностей ОРВИ, которая прицельно повреждает слизистые оболочки носоглотки и носа, — подтвердила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Заражение обычно происходит воздушно-капельным путем — инфицированный чихает и кашляет, распространяя при этом вирусные частицы. Также известны случаи заражения контактным путем: например, при совместном использовании предметов быта.

В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме — у человека возникает сильный насморк (выделения из носа обильные, прозрачные, слизистые), недомогание. Температура тела остается в норме или повышается незначительно — до 37–37,5 ºC. Такое состояние сохраняется на 3–7 дней, затем наступает выздоровление.

У детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом болезнь нередко протекает тяжелее: температура тела поднимается до 38–38,5 ºC, в горле першит, возникает сухой кашель.

— Если присоединяется вторичная бактериальная инфекция, могут развиться осложнения: гайморит (воспаление верхнечелюстных пазух), средний отит (воспаление среднего уха), пневмония (воспаление легких), — предупредила Ольга Уланкина.

Она добавила, что вакцины от риновирусной инфекции нет. Единственный способ предупредить болезнь — пореже бывать в людных местах в разгар простуд, регулярно использовать санитайзер и мыть руки с мылом, проветривать помещения, следить за влажностью воздуха (из-за «пересушенного» воздуха слизистые оболочки ротоглотки и носа становятся более уязвимыми к возбудителям болезни).

Если появились симптомы ОРВИ, нужно обратиться специалисту.