Не проходит две недели, это похоже на ковид. Заболеваемость ОРВИ в России подскочила на 17,5% и идет в рост

В России зафиксировали существенный подъем заболеваемости ОРВИ — в регионах даже закрывают классы в школах и группы в детских садах. По информации Роспотребнадзора РФ, среди причин карантинов преобладают риновирусы. Журналист NGS.RU выяснила, как болеют россияне, почему риновирусы называют «королями простуд» и правда ли, что к середине февраля ожидается больший подъем заболеваемости.
Что с заболеваемостью в стране
4 февраля Роспотребнадзор РФ опубликовал информацию о том, что конец января отметился ростом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 17,5% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 761 тысяч случаев.
— Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 регионе страны. В 34 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, — сообщило ведомство. — Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа.
В целях профилактики в 28 регионах закрыли 72 школы, в 18 регионах закрыли 32 детских сада. Частично закрыты классы и группы дошкольников.
Подходим к максимуму
Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов подчеркивает, что в регионах ситуация может сильно различаться. Он также отметил, что в профильном бюллетене по ОРВИ, который публикует НИИ гриппа в Санкт-Петербурге, данные другие: в документе на прошлой неделе отметили минимальную заболеваемость в России за последние два месяца.
— А вообще, обычно середина февраля — это максимум заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, поэтому в принципе логичны данные Роспотребнадзора, — добавил Сергей Нетёсов.
Официально сейчас мониторинг за ковидом Роспотребнадзор не ведет, Минздрав тоже. По крайней мере, на их сайтах ничего нет.
Какая ситуация по регионам
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков тоже заметил подъем заболеваемости ОРВИ.
— Легкие случаи, как правило, проходят мимо врачей. А риновирусная инфекция — это в массе легкие случаи заболевания, которые ограничиваются ринитом и не более того, — подчеркнул он при этом. — А вот среднетяжелых и тяжелых, сопровождающихся температурой и другими респираторными появлениями, тоже достаточно много.
По его словам, начинают чаще заболевать дошкольники: в детских садах действительно «выпадают» от четверти до трети группы, накладывают даже локальные карантины. Начинают болеть дети старшего возраста и взрослые.
Андрей Поздняков замечает, что каких-то превалирующих особенностей клинических проявлений нет — все болеют по-разному. Но часть людей болеют затяжно, и у них наблюдаются преимущественно субфебрильная температура по вечерам, насморк и астенический синдром.
— Вроде 37,2, но при этом состояние полного нестояния, невозможно долго работать — недостаточно выраженная вялость и невозможность сосредоточиться. Это больше похоже на ковид, но, повторяюсь, это то, что я вижу глазами, — подчеркнул врач.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова объясняет, что сейчас пациентов меньше, чем в ноябре и декабре 2024 года, но они всё равно есть.
— Может, их меньше как раз таки потому, что это легкие проявления ринита, синусита, которые характеризуется заложенностью носа и обильными выделениями из него. Поэтому пациенты не спешат обращаться к врачам, особенно в платные клиники, потому что считают, что это какая-то легкая инфекция. В целом это так и есть, — заметила она.
Только, уточняет терапевт, она длится достаточно долго — до двух недель. А для гриппа H1N1, напоминает Ирина Аманатова, характерна высокая температура в течение 5–6 дней — и зачастую больше ничего.
Как протекает заболевание у детей
Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог, заведующая педиатрическим отделением клиники «Смитра» Мария Карасенко описывает, что сейчас у детей есть разные клинические проявления ОРВИ: и обычные назофарингиты, и ларинготрахеиты, и бронхиты.
— Встречается инфекция, которая, помимо насморка и кашля, вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта — например, тошноту, послабление стула. Сказать, что много именно риновирусов, я не могу, — заметила она.
По ее словам, обязательного тестирования нет, но, если врач-педиатр после сбора анамнеза подозревает, например, микоплазменную инфекцию (то есть характерная клиника выявляется у всех членов семьи, были случаи заболевания в школе или в саду), назначит мазок на ПЦР, чтобы найти причину бронхита или пневмонии.
Также если у ребенка наблюдается ухудшение состояния, то назначаются общие анализы крови и мочи с целью отследить бактериальные осложнения. Если ухудшения по кашлю, то назначается рентген, чтобы исключить пневмонию.
— Многокомпонентные тест-системы на определение риновирусов, аденовирусов, бокавирусов и прочих вирусов существуют, но в данном случае в них нет необходимости, так как специфического лечения для каждого из этих вирусов, за исключением гриппа и ковида, нет, — добавила Мария Карасенко.
Чем отличается риновирусная инфекция
Сергей Нетесов объясняет, что риновирусы как патогены всегда преобладают, потому что это вирусы, которые вызывают насморк, легкую простуду. Например, во второй и третьей неделе января, по данным того же НИИ гриппа, их было более 50% в причинах ОРЗ.
— Риновирусы неспроста называют «королями простуды» — по разным оценкам, на них приходится от 50% до 80% всех случаев простудных заболеваний. Это одна из разновидностей ОРВИ, которая прицельно повреждает слизистые оболочки носоглотки и носа, — подтвердила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Заражение обычно происходит воздушно-капельным путем — инфицированный чихает и кашляет, распространяя при этом вирусные частицы. Также известны случаи заражения контактным путем: например, при совместном использовании предметов быта.
В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме — у человека возникает сильный насморк (выделения из носа обильные, прозрачные, слизистые), недомогание. Температура тела остается в норме или повышается незначительно — до 37–37,5 ºC. Такое состояние сохраняется на 3–7 дней, затем наступает выздоровление.
У детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом болезнь нередко протекает тяжелее: температура тела поднимается до 38–38,5 ºC, в горле першит, возникает сухой кашель.
— Если присоединяется вторичная бактериальная инфекция, могут развиться осложнения: гайморит (воспаление верхнечелюстных пазух), средний отит (воспаление среднего уха), пневмония (воспаление легких), — предупредила Ольга Уланкина.
Она добавила, что вакцины от риновирусной инфекции нет. Единственный способ предупредить болезнь — пореже бывать в людных местах в разгар простуд, регулярно использовать санитайзер и мыть руки с мылом, проветривать помещения, следить за влажностью воздуха (из-за «пересушенного» воздуха слизистые оболочки ротоглотки и носа становятся более уязвимыми к возбудителям болезни).
Если появились симптомы ОРВИ, нужно обратиться специалисту.
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