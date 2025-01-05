Что будет, если не завтракать? Разъясняет эндокринолог

Завтрак лучше не пропускать Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Не зря полководец Александр Суворов советовал обед разделить с другом, ужин отдать врагу, а завтрак съесть самому. Утренний прием пищи заряжает организм бодростью на целый день. Если мы пропускаем завтрак, то лишаем себя не только энергии, но и необходимых питательных веществ и запускаем цепь негативных последствий. Подробнее о том, как и чем надо завтракать, «Доктор Питер» поговорил с эндокринологом, диетологом, нутрициологом Анной Летягиной.

Мы привыкли считать, что завтрак — главный прием пищи и пропускать его нельзя ни в коем случае, особенно если стремишься сбросить лишний вес.

И действительно, после сна организм нуждается в пополнении запасов энергии, которые были израсходованы за ночь. Если пропустить завтрак, снизится уровень глюкозы в крови, что вызовет чувство усталости, раздражительности, снизит концентрацию и продуктивность.

Мозг, являющийся энергоемким органом, особенно остро реагирует на дефицит глюкозы.

Однако вместе с тем некоторым приходится буквально заставлять себя завтракать. Банально — в силу отсутствия аппетита. Надо ли заставлять себя, когда есть утром решительно не хочется?

Так ли полезен завтрак

Считается, что утренний прием пищи запускает в организме обмен веществ и за счет этого помогает лучше усваивать пищу и держать массу тела под контролем. Это невероятно популярная точка зрения, но ученые и врачи относятся к ней с изрядной долей скептицизма.

— Масштабных независимых исследований, которые подтверждали бы особую роль завтрака для метаболизма, не проводилось. Более того, обмен веществ и энергии, переваривание и усвоение пищи в организме происходят независимо от того, пропускаем мы какой-либо прием пищи или добавляем его. Таким образом, если утром у вас совсем нет аппетита, насиловать себя вовсе не обязательно, — говорит эндокринолог, диетолог, нутрициолог Анна Летягина. — Однако и здесь есть нюансы.

Анна Летягина — эндокринолог, диетолог, нутрициолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Как пропуск завтрака может влиять на вес

Среди людей с избыточным весом действительно немало тех, кто не привык есть по утрам. Однако проблема скорее не в самом завтраке, а в пищевом поведении в течение дня. Пропуская утренний прием пищи, к обеду или полднику мы подходим с куда большим аппетитом. Соответственно, в последующие приемы пищи рискуем съесть больше положенного. Это неминуемо приведет к потреблению лишних калорий, а следом и к набору веса.

Другое дело, если человек умеет контролировать калорийность рациона и не переедает в течение дня. В этом случае пропуск утреннего приема пищи, наоборот, может даже способствовать снижению веса за счет уменьшения общего суточного калоража.

Резюмируя, набор или снижение веса не зависит от того, завтракаем мы или нет. Ключевым моментом является баланс между потреблением и расходом потребляемых нами калорий.

И все-таки да или нет?

Стоит отметить, что есть заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо питаться часто и дробно. В этом случае пропускать нельзя не только завтрак, но и другие приемы пищи в течение дня. Однако таким пациентам требуется индивидуальный подбор рациона и обязательно при участии врача-гастроэнтеролога.

В остальном всё индивидуально. Важно просто чутко прислушиваться к себе. Если вы просыпаетесь с чувством голода и будете намеренно его игнорировать, есть риск переесть в обед или ужин.

Но если вы не испытываете голод по утрам, придерживаетесь сбалансированного рациона и рационально питаетесь в течение дня, то заставлять себя необязательно. В таком случае пропуск завтрака не будет критическим и никак не повлияет на ваше самочувствие и обменные процессы в организме.

Когда надо завтракать?

Оптимальное время — в течение 1–2 часов после пробуждения. Это позволяет организму получить необходимую энергию и начать работать на полную мощность. Однако строгих рамок нет, важно прислушиваться к себе.

Если вы просыпаетесь рано и чувствуете голод, завтракать можно раньше. Если же вы соня и не испытываете особого голода, можно подождать немного дольше. Важно сохранять регулярность приема пищи, это поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Овсянка, сэр!

Овес богат белком, клетчаткой и полезными жирами Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ранее мы рассказывали о том, какой продукт нужно есть на завтрак, чтобы снизить давление и нормализовать уровень холестерина. Доктора считают, что это овсяная каша.

Помогает похудеть

Овсянка даст ощущение сытости надолго, и риск переесть в обед значительно меньше.

Овес богат белком, клетчаткой и полезными жирами — идеальное сочетание для питательного завтрака.

Улучшает пищеварение

В овсянке есть вещество бета-глюкан, который помогает пищеварению работать как часы.

Бета-глюкан образует в кишечнике гелеобразное вещество и замедляет движение еды по пищеварительному тракту. Так что такой завтрак поможет избавиться от запоров.

Снижает холестерин

У овса неспроста появилась репутация одного из лучших продуктов против высокого холестерина.

Благодаря составу овес снижает уровень липопротеинов низкой плотности, то есть «плохого» холестерина в крови.

Понижает давление

Благодаря всё тем же пищевым волокнам в составе такой завтрак поможет улучшить функцию кровеносных сосудов.

А еще в овсянке есть антиоксиданты, которые помогают увеличить выработку оксида азота, расслабить и расширить кровеносные сосуды. Благодаря этому такой завтрак позволит снизить артериальное давление.