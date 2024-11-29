Поможет дольше жить: врачи назвали три способа и один полезный завтрак, которые снизят холестерин и давление

Давление может беспокоить и в совсем молодом возрасте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Есть две главные причины преждевременной смерти россиян — повышенное давление и холестерин. Поэтому так важно следить за их уровнем. Многие знают, что к факторам риска относятся курение и алкоголь, гиподинамия, плохое качество питания и хронический стресс. С годами эти привычки приводят к необратимым последствиям.

ВОЗ в своем докладе еще в 2002 году показала, что в большей степени на преждевременную смертность населения РФ влияют артериальная гипертензия (35,5%) и гиперхолестеринемия (23%).

Артериальная гипертензия — это повышенный уровень кровяного давления и самый грозный враг в отношении продолжительности жизни. Вы, возможно, встречали старожилов — людей, доживших до 90 и более лет. Как правило, такие люди не знают, что такое повышенное давление. Хорошая генетика также играет роль, но на генетику мы повлиять не можем. Но в наших силах повлиять на изменяемые факторы риска. Подробнее о них «Доктору Питеру» рассказал Артем Батраков, врач-терапевт клиники «МЕДСИ».

Давление: две причины, почему оно повышено

Первая причина — это когда что-то заставляет сердце выбрасывать кровь с чрезмерным усилием. Сюда относятся проблемы с почками, щитовидной железой, другие гормональные сбои и совсем редкие причины, такие как новообразования надпочечников, головного мозга.

Вторая — так называемая гипертоническая болезнь, или повышенное давление само по себе. Оно возникает без явных причин, с возрастом, когда сосуды становятся менее эластичными и возрастает их жесткость. Сердце тоже не молодеет год за годом, иногда с симптомами (головные боли, слабость, быстрая утомляемость), а иногда и без симптоматики у человека появляется повышенное давление. Это когда в молодости был гипотоником, потом давление стало нормальным — 120–130 на 80, а теперь пришел на прием, и констатируем, что 140 на 90 — это уже новая норма.

Атеросклероз

Это заболевание сосудов, при котором на них образуются холестериновые бляшки. Если они достигают больших размеров и у человека есть дополнительные факторы риска (повышенное артериальное давление, возраст старше 40), то могут возникнуть такие фатальные явления, как инсульт и инфаркт. Откуда же берутся холестериновые бляшки? Чаще всего возникают при совмещении трех факторов:

повышение липидов в крови;

изменение (нарушение) кровотока;

нарушение целостности (дисфункция) внутренней выстилки сосудов, или эндотелия.

Бляшки очень часто образуются в месте разветвлений сосудов, там, где образуются завихрения кровотока.

Чтобы плохого не случилось

Нужно проверять уровень холестерина в крови , сдавать липидограмму, по которой легко можно определить степень риска для конкретного человека.

Проверять наличие и степень атеросклеротических бляшек. Проще всего это сделать при помощи несложного обследования — УЗИ сосудов шеи. Недорогое, широко доступное, не требующее никакой подготовки, зато дает нам много полезной информации. Косвенно, имея данные о сосудах шеи, мы можем судить о состоянии сосудов других жизненно важных органов — сердца, головного мозга.

Контролировать уровень давления. Атеросклеротические бляшки есть у многих людей, они не болят, растут, сужая просвет сосуда, а потом при стечении определенных обстоятельств могут разорваться. Как следствие, в этом месте происходит закупорка сосуда. Если человека ничто не беспокоит, он вряд ли пойдет к врачу и будет «вынашивать» в своих сосудах бомбы замедленного действия.

Таким образом, имея контроль всего над двумя опасными факторами риска — давлением и холестерином, мы можем сберечь свои сосуды, продлить жизнь, привнести в нее больше здоровья, пользы себе и окружающим.

Есть три способа нормализации уровня холестерина и давления.

Немедикаментозный — подразумевает под собой изменение образа жизни. Медикаментозный — постоянный прием препаратов. Комбинация этих двух методов.

Чтобы вовремя начать лечение, профилактику осложнений, важно рано заметить у себя признаки начинающегося атеросклероза и гипертонии. Для этого нужно прийти к врачу (терапевту, кардиологу или врачу общей практики), который назначит необходимые обследования. Выполнив диагностику, пациенты узнают состояние своего организма, что позволит вовремя принять меры и с уверенностью смотреть в будущее.

Завтрак против холестерина

Каша — залог здоровья Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Врачи постоянно твердят, что завтрак — самый важный прием пищи. Самым полезным завтраком доктора называют овсяную кашу, которая тоже помогает снизить давление и нормализовать уровень холестерина.

Помогает похудеть

Такая овсянка даст вам ощущение сытости надолго, и риск переесть в обед будет уже значительно меньше.

Овес богат белком, клетчаткой и полезными жирами — идеальное сочетание для питательного завтрака.

Улучшает пищеварение

В овсянке есть вещество бета-глюкан, который помогает пищеварению работать как часы.

Бета-глюкан образует в кишечнике гелеобразное вещество и замедляет движение еды по пищеварительному тракту. Так что такой завтрак поможет избавиться от запоров.

Делает более сообразительным

Овес может улучшить когнитивные функции и концентрацию внимания. Дело в том, что овсянка богата сложными углеводами, которые дают энергию для работы мозга.

Кроме того, в овсянке есть витамины группы В и магний, которые также помогают улучшить умственные способности.

Снижает холестерин

У овса неспроста появилась репутация одного из лучших продуктов против высокого холестерина.

Благодаря своему составу овес снижает уровень липопротеинов низкой плотности, то есть «плохого» холестерина в крови.

Понижает давление

Благодаря всё тем же пищевым волокнам в составе такой завтрак поможет улучшить функцию кровеносных сосудов.

А еще в овсянке есть антиоксиданты, которые помогают увеличить выработку оксида азота, расслабить и расширить кровеносные сосуды. Благодаря этому такой завтрак позволит снизить артериальное давление.

Укрепит иммунитет

Бета-глюкан также помогает активировать иммунные клетки вашего организма и повысить его способность бороться с инфекциями.

В овсе есть и другие полезные для защиты вашего тела вещества, например цинк и селен.

Понизит уровень сахара в крови

В овсе много медленно усваиваемых углеводов и клетчатки — отличная комбинация для регуляции уровня сахара в крови.

Даже людям с сахарным диабетом овсянка помогает обеспечить меньшие скачки сахара и более устойчивый уровень глюкозы, пишет издание ETNT.

Важный нюанс

Впрочем, важно помнить: идеальных продуктов все-таки не бывает. Если вы будете слишком часто есть овсянку, есть риск, что вы столкнетесь со вздутием живота. Причем виновна в этом будет всё та же полезная клетчатка.