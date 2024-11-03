Эту ягоду считают ядовитой, однако ее сок улучшает работу кишечника и помогает похудеть. Результат заметен уже через неделю

Бузину прямо с куста лучше не есть Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Крестьяне считали бузину опасной, но боялись вырубать кустарники, так как верили, что их посадил черт и живет под ними. И, если, например, выкопать дерево с корнем, хвостатый взбунтуется и придут несчастья, болезни, начнется падеж скота. Однако страхи давно превратились в легенды, а врачи говорят о том, что бузина, если правильно ее употреблять, полезна. О целебных свойствах этой черной ягоды рассказывает Доктор Питер.

Известно, что черная бузина обладает противовирусным и иммуностимулирующим действием.

— Плоды бузины используют при гриппе, простуде, кашле, легких воспалениях верхних дыхательных путей и для укрепления иммунитета, — говорит педиатр Мария Симошенкова.

Мария Симошенкова — педиатр клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге.

Теперь же открылись и другие полезные свойства этой ягоды. Оказалось, она помогает сжечь жир, снизить сахар и наладить работу кишечника . Причем изменения начинаются уже через неделю употребления, говорится в американском исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

А всё благодаря антоцианам — растительным пигментам из группы флавоноидов, которыми богата бузина.

— Антоцианы предотвращают всасывание моносахаридов в кишечнике, усиливают клеточный метаболизм жировой и мышечной тканей, изменяют микробиом кишечника, — говорят авторы.

Цианидин — самый полезный вид антоцианов

Ранее те же ученые продемонстрировали, что 600 граммов ежевики в день в течение недели повышают чувствительность к инсулину и увеличивают окисление жиров. Как раз в этих ягодах содержится цианидин. Однако добавление других ягод не дало такого результата. Авторы предполагают, что здесь важен тип антоциана.

Ученые решили изучить полезные свойства сока бузины, так как в нем высокое содержание антоцианов из числа цианидинов. Цианидин — это полифенольный пигмент, известный своими противораковыми свойствами. И он же, как выяснилось, помогает избавиться от лишнего жира.

Сначала эффект бузины проверили на грызунах. В течение 12 недель лабораторным животным с ожирением давали порошок бузины, при этом их кормили жирной пищей. В результате состав их тела улучшился по сравнению с контрольной группой грызунов, которые не получали порошок.

Как сок бузины работает на людях

Участниками нового исследования стали 18 женщин и мужчин от 22 до 75 лет. Из числа добровольцев исключили тех, у кого была аллергия на бузину, а также другие патологии, которые могли бы повлиять на результат исследования.

Эксперимент длился пять недель, и всё это время участники должны были придерживаться привычного рациона питания, а чтобы результаты были достоверными, добровольцев попросили избегать продуктов с высоким содержанием полифенолов. Это слива, баклажаны, темная фасоль, все виды ягод, в том числе вишня, красные виноград, яблоки, капуста, редиска, лук.

Результаты исследования оценивали каждые семь дней. Все добровольцы должны были ежедневно пить стопроцентный сок черной бузины (по 177,5 г утром и вечером во время еды) либо подобранный по вкусу и цвету плацебо-напиток в течение одной недели. Участники не знали, что они пьют, но если неделю они употребляли сок бузины, то в следующие семь дней им выдавали плацебо.

— Подобранная ежедневная порция сока бузины содержит 720 мг цианидина, — сообщают авторы. — Никаких побочных эффектов, в том числе желудочно-кишечных расстройств, во время исследования зарегистрировано не было.

Проверка на сахар

После каждой недели добровольцы сдавали тест на толерантность к глюкозе. Участников кормили сладкой и жирной пищей, после чего измеряли уровень сахара.

— Наблюдалось 24-процентное снижение кривой глюкозы и 9-процентное снижение кривой инсулина у группы, которая неделю до этого принимала сок бузины, — сообщают ученые.

Проверка на жир

Когда человек худеет, жир превращается в углекислый газ и воду, которые выводятся из организма при дыхании, а также с потом и мочой. Изучая состав воздуха, который выдыхали участники эксперимента, исследователи пришли к выводу: окисление жиров значительно увеличивалось после недельного употребления сока бузины.

Проверка микробиоты кишечника

По сравнению с плацебо сок бузины значительно увеличил содержание полезных бактерий фирмикутов (подавляют рост патогенных микроорганизмов, усиливают защитную функцию стенок кишечника) и актинобактерий (также проявляют противомикробную активность) в микрофлоре кишечника.

Меры предосторожности:

избегайте употребления бузины во время беременности и кормления грудью. Не давайте ягоду детям;

не употребляйте бузину при аутоиммунных заболеваниях, так как она может вызвать их обострение;

избегайте употребления незрелых и необработанных ягод;

проконсультируйтесь с врачом перед началом приема любых растительных препаратов, чтобы избежать побочных эффектов.

По данным Роспотребнадзора, несозревшие ягоды бузины ядовиты. Но и есть созревшую бузину в свежем виде не рекомендуется. Отравление бузиной начинается с головокружения и окрашивания слизистых в синий цвет, а заканчивается тахикардией и остановкой дыхания.

Многие салаты калорийны

Вкусно, но похудеть не получится Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Ранее мы рассказывали о том, какие салаты помогают похудеть.

Мнение о том, что все они полезны, потому что низкокалорийные, ошибочно. Например, оливье, сельдь под шубой, цезарь и другие, те, которые содержат сложные углеводы, например картофель, а также рыбу, мясо и сытную заправку, являются значительной частью обеда или ужина.

— В нашей стране традиционно готовят сытные и калорийные салаты с основой из овощей. К ним добавляют еще и достаточно плотные заправки. В итоге одна порция салата может потянуть на полноценный прием пищи, поэтому худеющим стоит обратить внимание на некоторые компоненты салатов, которые серьезно прибавляют им калорий, — советует диетолог Наталья Тимкина.

Наталья Тимкина — врач-эндокринолог, диетолог клиники «АБИА» в Санкт-Петербурге.

Запеченные овощи и белые сухари

Сырые овощи малокалорийны за редким исключением, но в процессе их приготовления, например при варке или запекании , а уж тем более при жарке в масле, их калорийность подрастает . Кроме того, повышается их гликемический индекс (ГИ), для усвоения нужно больше инсулина, что тормозит процесс расщепления жиров. Поэтому выбирайте салаты преимущественно с сырыми овощами.

Добавление в салат сухарей из белого хлеба только кажется хорошей идеей. Они могут добавить блюду до 150 ккал , причем за счет легких углеводов, которые наиболее вредны для похудения. Аналогично и с добавлением к салатам белого риса, макарон, булгура: они тоже калорийны и добавляют ГИ блюда.