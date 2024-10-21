«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: ярославна назвала симптомы заразного вируса

Анна Ёлкина рассказала, как перенесла COVID-19 во второй раз Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU











Осень — разгар сезона болезней. Пока одни мучаются от рядовых ОРВИ или простуды, другие борются с коронавирусом. Главный редактор 76.RU Анна Ёлкина рассказала о симптомах нового штамма COVID-19 и поделилась, как перенесла болезнь. Дальше — ее колонка от первого лица.

Заразиться коронавирусной инфекцией второй раз, можно сказать, нередкая «удача». Ведь сегодня ковид фактически приравняли к обычному ОРВИ и тесты поголовно на него не берут. С одной стороны это неплохо — хватит с нас уже ограничений, как в пандемию. С другой — по ощущениям это совсем не обычная простуда.

Симптомы нового штамма коронавируса

Началось всё, действительно, как простой ОРВИ. Именно так я и подумала, когда утром проснулась с «холодным горлом». Обычно проходит после пары чашек теплого чая. В течение дня так и случилось — горло перестало беспокоить. Но на следующее утро я снова проснулась с побаливающим горлом, немного заложило нос. Я всё еще грешила на простуду.

На третий день болезни знакомый, с которым мы в одной компании праздновали день рождения, написал в общий чат, что у него подтвердили коронавирус. Я слегка напряглась. К тому моменту с дня рождения и нашего контакта прошло уже прилично, поэтому я продолжила надеяться на простуду.

К вечеру третьего дня у меня поднялась температура до 37,3 и нос заложило уже сильнее.

На четвертый день болезни температура подскочила до 38,4, тело ломило, нос был ужасно отекший. И, внимание, пропали запахи. Тут уже отрицать почти очевидное было сложно. Я вызвала врача, указав про контакт с ковид-зараженным, на дому у меня взяли тест.

— Сейчас ковид уже как простуда, обычно не спускается вниз, в легкие, — сказал доктор.

Посоветовал обильное питье, полоскать горло и нос. Добавить витамина С, да и всё. И правда, как при простуде. Вот только я уже едва перемещалась по квартире — высокая температура за день измотала и забрала силы. Звенело в ушах. Аппетита не было.

Сутки я пробыла в таком состоянии, ближайшую ночь плохо спала.

Всё закончилось внезапно на следующее утро — температура отступила. Оставалась сильная слабость, справиться с которой помогли несколько часов дополнительного дневного сна.

Еще три дня после оставался заложенным нос и звенело в ушах. Постепенно возвращались запахи. Результат теста пришел положительный.

Вспоминая свои первые отношения с Covid-19, скажу, что вирус действительно стал не таким жестоким. Тогда было тяжело дышать и вообще двигаться. Сейчас вирус обошелся со мной скорее как сезонный грипп — довольно противно. Однако за неделю мы с ним разошлись, действительно, как и с простудой.

Как лечить ковид у детей

Трудным последствием этого коронавируса стало то, что он перекинулся на мою восьмимесячную дочь. Что логично, ведь мы всё время вместе.

Через пять дней от старта моей болезни у малышки поднялась температура до 37,3. Я вздохнула и приготовилась к чему-то плохому. Хотя и надеялась на то, что дети болеют коронавирусом легче.

Можно ли называть легкой болезнь, когда температура подскакивает до 39? В течение ближайших двух суток дочка была обессиленной, словно тряпочка. Температура разгонялась до пика, она тяжело дышала. Я сбрасывала температуру стандартным жаропонижающим для детей. Давала малышке много воды. Она часто и много спала, а в промежутках между скачками температуры даже пыталась быть веселой и бодрой.

Через два дня вирус резко ушел, и дочь повеселела. Тест на коронавирус у нее еще не пришел, однако после положительного результата у меня гадать не приходится.

Полагаю, что такая «простуда» могла ударить по организму сильнее, чем кажется. После выздоровления планируем сдать с дочерью анализы, чтобы проверить дефициты витаминов и общее состояние организма.

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