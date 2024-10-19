«Сначала я просто голодал»: как пухляш превратился в красавца — будущий юрист весил более 100 кг

Алексей всегда был упитанным и замкнутым ребенком Источник: Алексей Лавров / NGS.RU











19-летний Алексей Лавров учится в Москве, он студент отделения юриспруденции РАНХиГС. Он играет в баскетбол, ходит в тренажерный зал и планирует после вуза отслужить в армии. Но крепким и статным Алексей был не всегда. К выпускному классу его вес перевалил за сотню килограммов. Но косые взгляды, переход в новую школу и дисциплина помогли ему изменить себя. NGS.RU пообщался с молодым человеком и узнал, как замотивировать себя и из пухляша превратиться в стройного и уверенного в себе человека.

Синдром бабушкиного внука

Семья Алексея живет в небольшой деревне Остяцк на границе Новосибирской и Томской областей. Две любимые бабушки всегда радовались внуку, когда он приезжал в гости, и щедро его угощали.

— Я родился с недовесом — и мама, и бабушка постоянно мне говорят, что в младенчестве я был длинный, но худенький. Грудное молоко не ел, питался только смесями. В детском саду к нормальному весу пришел, а потом уже, к четвертому классу, постепенно округлился. Особых физических нагрузок не было: 400−500 метров — дорога до школы. Пока с родителями в деревне жил, в основном учебой занимался, вел сидячий образ жизни, — рассказывает Алексей.

В 11-м классе он весил более 100 кг Источник: Алексей Лавров











Размеренная деревенская жизнь, отсутствие активности и калорийное питание сыграли свою роль. Да еще Алексей увлекался компьютерными играми. В общем, двигался мало, ел много.

— У меня, по-моему, были даже проблемы со здоровьем, вроде бы поджелудочная. Жирную пищу в младших классах много ел. Это сильно сказывалось на наборе веса. Ближе к седьмому классу еще больше начал расти. В подростковом возрасте, до 16 лет, гормоны бурлят, тебе всё не нравится, сверстники выглядят по-другому. В деревне особо не было случаев буллинга. Уже когда я переехал в городскую школу, стал обращать внимание, что выделяюсь, парни занимаются спортом, есть девчонки красивые. Мне тоже хотелось круче выглядеть, — вспоминает Алексей.

В детстве Алексей мало двигался и любил калорийную пищу Источник: Алексей Лавров











Влюбился в баскетбол

В 2019 году в 10-й класс Алексей пошел в новосибирскую школу, жил у тети. Городская среда, продвинутая молодежь, новые знакомства — всё это заставляло его чаще смотреться в зеркало. На тот момент юноша весил уже более 100 кг. Подростковые переживания, желание выглядеть по-другому подтолкнули Алексея к волевому решению. Особого интереса к спорту не было. Много времени старшеклассник уделял учебе: буквально зубрил каждый предмет. Но в 11-м классе решил впитывать только ту информацию, которая действительно может быть полезной. Так появилось больше свободного времени, и Алексей решил заняться спортом. На путь трансформации ступил не в тренажерном зале, как это происходит в большинстве случаев, а просто начал играть в баскетбол.

— Я выработал привычку ходить на все тренировки, физкультуру посещать. Физрук в школе, Юрий Александрович Шигин, стал и моим первым тренером по баскетболу. Дал первые азы и помог влюбиться в баскетбол. Первое время было трудно, нужно было перебороть себя, свой голод. Правильно питаться я начал только года два назад. До этого просто голодал, — вспоминает Алексей.

Сначала Алексей буквально морил себя голодом Источник: Алексей Лавров Но потом стал правильно питаться и придерживаться тренировочного режима Источник: Алексей Лавров

Регулярные занятия баскетболом, волевые усилия в воздержании от вредной еды дали первые результаты. Уже к выпуску из школы Алексей похудел больше чем на 15 кг. Добиться показателя на весах в 8 кг удалось за полгода. Алексей говорит, что это вполне реально, если есть желание. Сложнее не просто сбросить вес, но и удержать его, а также привести себя в форму после таких изменений. Над этим он и продолжал работать.

— Я скинул вес, слил воду. У меня еще тогда не было тех физических данных, какие есть сейчас. Продолжаю работу над собой и не утверждаю, что я в максимальной кондиции, — говорит студент.

Во время тренировок память часто подкидывает Алексею картинки из прошлого. Благодаря косым взглядам сверстников он пришел к спорту, поэтому относится к неприятным воспоминаниям философски.

— В подростковом возрасте многие люди, которые не уверены в себе, начинают тебя гнобить, если ты выделяешься как-то внешне. Неважно чем: ты — толстый, у тебя большие уши или нос. С психологической точки зрения нужно понимать, что человек несчастлив, и он, чтобы как-то выделяться на фоне остальных, будет показывать на тебя пальцем. Все люди с лишним весом с этим сталкиваются. В качалках говорят: «Слабый посмеется, сильный поможет», — уверен Алексей.

Были в жизни парня и моменты, когда из-за лишнего веса его не принимали сверстники Источник: Алексей Лавров Занятия спортом помогли обрести уверенность в себе Источник: Алексей Лавров

Алексей регулярно занимается в тренажерном зале. Однако не только для того, чтобы нарастить мышцы, а чтобы улучшить физику для игры в баскетбол, с которым он теперь связан на всю жизнь. Парень играет в лиге Ассоциации студенческого баскетбола, в команде вуза. Его вес около 80 кг. С преодолением, трансформацией и достижением целей пришла и уверенность в себе.

— Я в детстве был замкнутым ребенком, интровертом, мало общался со сверстниками. Спорт развил меня, поспособствовал тому, что я могу вести диалог, более открыто говорить о разных вещах. Если относятся грубо — не терпеть. Я начал увереннее себя чувствовать в конфликтах, спорах, разных стрессовых ситуациях. Это еще одна из причин хотя бы как-то работать над собой, — откровенно говорит Алексей.

По словам Алексея, сформировать другое мироощущение ему помог спорт в целом: не единоборства и понимание своего физического превосходства над другими, а способность преодолеть себя, поставить цель и добиться ее.

Главное — это самодисциплина, считает Алексей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— В начале моего пути мне помог баскетбол. Я хожу на две-три тренировки по баскетболу, два-три раза занимаюсь в зале, в среднем у меня пять тренировок в неделю. Я очень люблю баскетбол. Планирую развиваться еще три года до пятого курса. А дальше хочу играть в любительских лигах. После учебы планирую обязательно пойти в армию. И чтобы не прийти туда болванчиком, нужно обязательно хотя бы год-полтора посвятить физической подготовке, чтобы никто там не гнобил, — рассказывает о планах студент.

Алексей с удовольствием смотрит на себя в зеркало, а вслед ему оборачиваются девчонки. Но постоянной девушки пока нет. Красавчик не спешит разбивать чьи-то сердечки, он верит в настоящую любовь. К отношениям относится серьезно, поэтому не торопит события.