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Здоровье «Сухость, шелушение или утолщение кожи»: ярославский онколог предупредил о симптомах рака груди

«Сухость, шелушение или утолщение кожи»: ярославский онколог предупредил о симптомах рака груди

Заболеваемость в Ярославской области выросла почти в 1,5 раза

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Онколог рассказал об основных симптомах рака груди

Какие симптомы рака самые распространенные? О «звоночках», говорящих об опухоли в груди, рассказал главный онколог Ярославской области Павел Нестеров. По данным специалиста, за последние годы заболеваемость сильно прогрессировала в регионе. Рак молочной железы стал одним из самых распространенных видов онкологии среди женщин в нашей стране.

— За последнее десятилетие заболеваемость увеличилась почти в 1,5 раза. На данный момент средний уровень заболеваемости на территории Ярославской области — 114 случаев на 100 тысяч жителей. Для сравнения — показатель по Российской Федерации составляет 82,8 случаев на 100 тысяч населения, — отметил онколог Павел Нестеров.

Как отметил врач, рак молочной железы «молодеет» — всё чаще им стали болеть девушки, достигшие полового созревания.

— Как правило, в этих ситуациях диагностируются наиболее агрессивные формы болезни, требующие длительного многокомпонентного лечения, — объяснил онколог. — Самый распространенный симптом — появление уплотнения. Также может быть опухание целой молочной железы или ее части, появление ямочек на коже (кожа внешне напоминает апельсиновую кожуру), боль в молочной железе или соске, втяжение соска, покраснение, сухость, шелушение или утолщение кожи груди или соска, выделения из соска (помимо грудного молока), увеличенные лимфоузлы.

Причин возникновения рака груди много: гормональный сбой, генетическая предрасположенность, злоупотребление алкоголем, а также лишний вес.

— Среди гормональных факторов риска — ранняя менструация (до 12 лет), поздняя менопауза (после 55 лет), поздняя беременность, прохождение гормональной терапии. Наличие раковых заболеваний в семейном анамнезе. Употребление алкоголя. Он отрицательно влияет на функционирование печени — именно в ней метаболизируется эстроген. Еще один важный фактор риска — ожирение. Жировая ткань создает эстрогеноподобные соединения, поэтому избыточный вес значительно увеличивает риск появления рака молочной железы. Высокая плотность молочной железы. Замечено, что у женщин с плотной молочной железой патология возникает чаще, — добавил врач Павел Нестеров.

По словам онколога, важно регулярно обследоваться. Заболевание, обнаруженное на ранних стадиях, проще поддается лечению. Женщинам после 40 лет рекомендуется проходить маммографию раз в год, а также проводить самообследование молочных желез. В случае обнаружения патологии или даже подозрения на нее необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Маммография — это рентгеновское исследование молочных желез. Она позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии, когда его еще сложно обнаружить другими методами.

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