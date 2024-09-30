Симптомы нового сезона: какие штаммы гриппа ждут нас в этом году и как ими болеют

Активно распространяться грипп начнет к концу осени, так что еще не поздно сделать прививку Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Случаи заражения гриппом в России, по данным Роспотребнадзора, пока единичны, однако его сезон уже не за горами — активное распространение вируса обычно начинается в конце осени. Сейчас в стране идет прививочная кампания, ее проводят каждый год, поскольку выработанный иммунитет сохраняется не на всю жизнь, а циркулирующие штаммы гриппа постоянно обновляются. Разбираемся, какими они будут в этом году и чего от них ждать.

Штаммы этого сезона

За распространением гриппа активно следит Всемирная организация здравоохранения, ежегодно она публикует рекомендации к вакцинам, основанные на том, какие штаммы ожидаются в сезон его распространения. Это нужно для того, чтобы поддерживать эффективность вакцин на фоне постоянной мутации вирусов гриппа. Рекомендации по штаммовому составу для Северного полушария были опубликованы еще в начале года — в них вошли по два штамма серотипов A и B.

— В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа A(H3N2), — сообщили в Роспотребнадзоре. — Антигены вирусов гриппа А(H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними.

По словам иммунолога Николая Крючкова, грядущий сезон гриппа обещает несильно отличаться от прошлого.

— В одном из четырех штаммов, которые будут циркулировать, есть некоторые отличия от прошлогоднего, но они не очень существенные, — говорит иммунолог. — У остальных вообще считается, что отличий нет, поэтому в целом я ожидаю, что сезон будет таким же, как прошлый. То есть это не будет эпидемический сезон, он будет средний. Заболеваемость будет, волны будут, но цифры будут умеренные в сравнении с эпидемическими сезонами, которые у нас происходят раз в пять-шесть лет.

Николай Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов.

Как будем болеть

Поскольку штаммы гриппа в этом сезоне приходят уже знакомые нам, то и с симптомами мы столкнемся тоже знакомыми.

— Как правило, грипп начинается внезапно, примерно в течение часа состояние пациента резко ухудшается: поднимается температура до 38 градусов, иногда выше; появляются признаки интоксикации — выраженная головная боль, ломота в суставах и мышцах, — рассказывает врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Респираторные симптомы при гриппе отстают, появляются позже: кашель, реже насморк, возникает на вторые-третьи сутки. Обычно это сухой надсадный кашель, как при трахеите.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

Основные симптомы гриппа не меняются из года в год Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Хотя ничего сверхъестественного, судя по прогнозам врачей и ученых, грипп нам в этом году не приготовил, стоит помнить, что сам по себе он остается опасным заболеванием. По данным ВОЗ, каждый год от гриппа и его последствий умирает от 290 до 650 тысяч человек.

— В любом случае риски есть, они те же самые, что и в обычный сезон: по официальным, еще доковидным данным в России от гриппа умирает несколько сотен человек каждый год. Чаще всего это люди из групп риска, — предупреждает иммунолог Николай Крючков.

Как сообщается на сайте ВОЗ, повышенному риску развития осложнений или тяжелого течения гриппа подвержены люди с хроническими нарушениями здоровья, такими как хронические болезни сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения неврологического развития, болезни печени и крови. Говоря об иммунодефицитах, врачи имеют в виду пациентов, чей иммунитет ослаблен в связи со злокачественными новообразованиями или в результате химиотерапии, лечения стероидами или ВИЧ. Также к группам риска относят детей до пяти лет, беременных женщин и людей старше 65 лет.