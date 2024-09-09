Память улучшится уже через две недели: в Минздраве рассказали, как меняется тело после отказа от алкоголя

Бокал вина может привести к отекам и проблемам с печенью Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В Министерстве здравоохранения по Ярославской области рассказали, как изменится организм, если человек откажется от алкоголя. Памятку приурочили неделе сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.

По данным Минздрава, алкоголь оставляет отпечаток как на внешнем виде, так и на самочувствии. В первую очередь отказ от горячительных напитков благоприятно скажется на печени.

— Люди, которые выбирают жизнь без алкоголя, в скором времени могут ощутить значительные улучшение самочувствия. Отсутствие токсического воздействия на печень позволяет ей полностью восстановиться, ведь это единственный орган, который способен к регенерации, — рассказали в министерстве.

Затем исчезнут отеки и припухлости. Все из-за восстановления водно-солевого баланса.

— Алкоголь больше не увеличивает потерю воды, кровь перестает сгущаться, риск образования тромбов снижается, давление беспокоит все реже, — рассказали эксперты.

Снизится вес и нормализируются витамины A, C, D, E, K и витаминов группы B.

— Два бокала вина вечером — это дополнительные 200-250 ккал, которые в течение недели могут добавить лишние 1500 ккал. Не говоря уже о тех случаях, когда потребление алкоголя сопровождается закусками. Например, сырная тарелка — 500-800 ккал, — рассказали в Минздраве.

Первые изменения будут заметны через две недели после отказа, однако для сильнейшего эффекта стоит подождать пару месяцев.

— Отсутствие алкоголя значительно влияет на когнитивные функции. Уже через две недели улучшаются память и внимание, повышаются скорость и быстрота реакции, способность к обучению восстанавливается, — объяснили ярославцам. — Через два — три месяца без спиртного восстанавливается полноценный, здоровый сон, его качество повышается, так как пропадает один из результатов приема алкоголя — укорочение быстрой фазы сна, той, в которой мы видим сновидения.

Врачи объясняют, алкоголь не является снотворным. Эксперты не отрицают, бокал спиртного может клонить в сон, но от этого напитки не становятся эффективный средством для засыпания.

— Вначале это вело к более глубокому сну и более быстрому засыпанию, но со временем для снотворного эффекта требовалось бы все большее количество алкоголя, — обратили внимание в Минздраве.