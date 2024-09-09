НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 759мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Родители Vs объединение школ
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Скандал из-за парковки
Куда съездить на выходных
Война за квартиру
Крутой бизнес России
Задержки транспорта
Антитренды в оформлении дачи
Отдых на китайских Мальдивах
Объединение школ
Здоровье Память улучшится уже через две недели: в Минздраве рассказали, как меняется тело после отказа от алкоголя

Память улучшится уже через две недели: в Минздраве рассказали, как меняется тело после отказа от алкоголя

Бокал вина влияет как на внешность, так и на здоровье органов

292
2 комментария

Бокал вина может привести к отекам и проблемам с печенью

В Министерстве здравоохранения по Ярославской области рассказали, как изменится организм, если человек откажется от алкоголя. Памятку приурочили неделе сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.

По данным Минздрава, алкоголь оставляет отпечаток как на внешнем виде, так и на самочувствии. В первую очередь отказ от горячительных напитков благоприятно скажется на печени.

— Люди, которые выбирают жизнь без алкоголя, в скором времени могут ощутить значительные улучшение самочувствия. Отсутствие токсического воздействия на печень позволяет ей полностью восстановиться, ведь это единственный орган, который способен к регенерации, — рассказали в министерстве.

Затем исчезнут отеки и припухлости. Все из-за восстановления водно-солевого баланса.

—  Алкоголь больше не увеличивает потерю воды, кровь перестает сгущаться, риск образования тромбов снижается, давление беспокоит все реже, — рассказали эксперты.

 Снизится вес и нормализируются витамины A, C, D, E, K и витаминов группы B.

—  Два бокала вина вечером — это дополнительные 200-250 ккал, которые в течение недели могут добавить лишние 1500 ккал. Не говоря уже о тех случаях, когда потребление алкоголя сопровождается закусками. Например, сырная тарелка — 500-800 ккал, — рассказали в Минздраве.

Первые изменения будут заметны через две недели после отказа, однако для сильнейшего эффекта стоит подождать пару месяцев.

— Отсутствие алкоголя значительно влияет на когнитивные функции. Уже через две недели улучшаются память и внимание, повышаются скорость и быстрота реакции, способность к обучению восстанавливается, — объяснили ярославцам. — Через два — три месяца без спиртного восстанавливается полноценный, здоровый сон, его качество повышается, так как пропадает один из результатов приема алкоголя — укорочение быстрой фазы сна, той, в которой мы видим сновидения.

Врачи объясняют, алкоголь не является снотворным. Эксперты не отрицают, бокал спиртного может клонить в сон, но от этого напитки не становятся эффективный средством для засыпания.

— Вначале это вело к более глубокому сну и более быстрому засыпанию, но со временем для снотворного эффекта требовалось бы все большее количество алкоголя, — обратили внимание в Минздраве.

Ранее мы публиковали объяснение от врача о том, как узнать пьет человек или нет. По мнению врачей, у алкоголиков есть определенные признаки внешнего вида.

ПО ТЕМЕ
Алкоголь Здоровье Здоровый образ жизни Печень Минздрав
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
9 сентября 2024, 19:55
это главная Скрепа происходящего в Империи Zю её нельзя разрушать
Гость
9 сентября 2024, 19:58
Здесь и пьют чтобы забыться и всё забыть как страшный сон а утром всё к сожалению повторяется и так 1000лет вместо реальных перемен
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление