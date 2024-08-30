Есть несколько факторов: в Минздраве обнародовали причины смертности детей в Ярославской области

Что становится причиной смертности среди детей Источник: Александра Мамонтова











В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, от чего чаще всего умирают дети от нуля до пяти лет. Власти предоставили 76.RU статистику за последние три года.

В Министерстве рассказали, что в 2021 году в регионе был зарегистрирован 51 случай смертности среди детей в этом возрасте. В 2022-м — 52. В 2023-м — 56 случаев. За первый квартал 2024 года зарегистрировано 11 случаев смерти детей от нуля до пяти лет.

— Основными причинами смерти детей до возраста один год являются состояния перинатального периода. В 2023 году одной из основных причин стала смертность детей, родившихся глубоко недоношенными с низкой массой тела и выраженной незрелостью, — рассказали в Министерстве здравоохранения.

По данным властей, наиболее частыми причинами смерти детей от года до 5 лет являются врожденные пороки развития, инфекции, синдром внезапной смерти, внешние причины, такие как пожар, удар током, утопление, авария.

Также родителей предупредили, что если ребенок заболел, необходимо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Также не стоит отказываться от госпитализации.

— Течение заболеваний у детей раннего возраста может меняться кардинально за считаные часы. Проходить профилактические осмотры в декретированные возраста, — рассказали в Министерстве.