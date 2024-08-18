«В тот самый момент нужно выхватить топор»: как зачать мальчика или девочку — мнение врачей и приметы

Есть только один метод, который наверняка позволит родить ребенка определенного пола Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Отцы часто мечтают о дочках, матери — о сыночках, но кто-то там, наверху, решает, каким будет пол ребенка. Однако некоторые родители все же пытаются «заказать» мальчика или девочку и для этого прибегают к весьма экстравагантным методам. Редакция NGS.RU узнала у специалиста, как повысить шансы на рождение ребенка нужного пола, и вспомнила, какие забавные приметы на эту тему существуют.

От чего зависит пол ребенка

Кто родится — мальчик или девочка — зависит от мужчины. Точнее от сперматозоида, которому удастся оплодотворить яйцеклетку. Если говорить максимально простым языком, то у женской яйцеклетки X-хромосомы. Если ее оплодотворит сперматозоид с Y-хромосомой, будет сын, а если у сперматозоида будет также X-хромосома, появится на свет дочь.

— Пол ребенка зависит от Бога, — улыбается уролог Игорь Феофилов. — Если серьезно, то это вопрос случайности. Еще есть поверье, что чем старше мужчина, тем больше вероятность рождения девочки. Это тоже не так. С возрастом у мужчин идет угасание половой функции в целом. Может ухудшаться качество эякулята. Сложно комментировать какие-то народные способы или приметы, потому что здесь работает только теория вероятности.

При этом врач добавляет, что с каждым годом проблема с бесплодием обостряется. По его данным, в 40% случаев проблемы обнаруживаются у женщины и в 40% — у мужчины, 20% — смешанные сложности, то есть в том, что зачатие не происходит, не виноваты ни муж, ни жена.

— Это проблема не только России, но и всего мира. И она будет только обостряться. С одной стороны, растет продолжительность жизни, но идет негативное влияние извне. Стресс, среда, неправильное питание, курение, алкоголь — все это негативно сказывается на репродуктивной функции, — подчеркивает врач.

Народные приметы

Считается, если ноги сильно отекают, родится сын. Примета работает слабо. Вероятность рождения девочки остается на 50% Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Среди самых популярных и довольно безобидных методов — положить под подушку определенный предмет. Для того чтобы родилась девочка, народная мудрость советует взять розовые ленточку, трусы, цветок или конфету. Хотите сына? Тогда придется выбирать более опасные предметы: топор, штопор или пистолет.

— Читал, что нужно не просто положить топор, а выхватывать его. Кто-то пьет кору дуба, еще какие-то настойки, чтобы сын был. Сложно комментировать народные приметы, потому что здесь работает только теория вероятности, — уверяет Игорь Феофилов. — Я бы не сказал, что стало больше тех, кто хочет только мальчика или девочку. Баланс сохраняется.

Некоторые народные лайфхаки не столь безобидны. Например, совет носить мужчине тесное белье, если хочет сына. Врачи предупреждают, что слепое следование этой «примете» может серьезно навредить здоровью и, наоборот, снизит фертильность. Различные настойки и травы также не стоит пить, не проконсультировавшись с врачом.

Считается, что о поле ребенка может рассказать и живот беременной. Если он более острой формы, будет сын. Другая примета гласит, что если тянет на соленое, может быть мальчик, на сладкое — девочка.

Как зачать мальчика с вероятностью в 100%

Сделать это можно только с помощью ЭКО. Когда яйцеклетка оплодотворяется искусственно, врач во время тестов может определить пол эмбриона.

По закону нельзя выбрать, какой именно эмбрион будут подсаживать — мальчика или девочку. Выбор пола делается только по медицинским показаниям, если есть наследственные заболевания.

В тот момент, пока эмбрионы будут развиваться, жизнеспособными и здоровыми из них могут оказаться только женские или, наоборот, мужские. В любом случае для подсадки врач выберет самый крепкий эмбрион (максимум два) с наиболее высокими шансами на приживаемость.

Овуляция и пол ребенка

От цикла зависит состояние влагалища, а это влияет на зачатие Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Можно и в самом деле повысить шансы на зачатие ребенка определенного пола, исходя из дня овуляции. В этом случае врачи советуют обратить внимание на изменение кислотности влагалища в течение цикла, а также на общее состояние сперматозоидов — те, что с X-хромосомой, более живучи, но и тяжеловесны.

Если есть непреодолимое желание родить сына, шансы возрастут, если зачать его в день овуляции или максимум на следующий, чтобы облегчить борьбу сперматозоидам с Y-хромосомой.

Но, пожалуйста, не пишите гневные сообщения в редакцию, так как все же теорию вероятности и индивидуальные особенности организма, как и смещение дня овуляции, никто не отменял.

Календарный метод

Придется положиться на удачу и судьбу! Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Первый вариант — использовать китайскую таблицу, которую составили на основе китайской философии об инь и ян. Система достаточно проста. Нужно знать возраст будущей матери и предполагаемый месяц зачатия. Так, 18-летняя сможет родить дочь только в январе и марте. А если ей 30 лет, девочка появится только если будет зачата в период с февраля по октябрь. Пользователи соцсетей утверждают, что по таблице часто выходит несовпадение с реальностью.

Еще один сомнительный метод — сопоставление групп крови отца и матери. Но в этом случае получается, что матерями сыновей чаще всего должны становиться женщины с III и IV группами крови, что также не соответствует реальности.