Крупный ярославский вуз из-за коронавируса частично переходит на дистант

Чтобы не допустить распространения коронавируса, Ярославский государственный технический университет с начала следующей недели переходит на смешанное обучение.



— Лекции и практические занятия будут проходить в дистанционном режиме, — рассказали в ЯГТУ. — Лабораторные занятия по дисциплинам, которые нельзя освоить полностью в дистанционном режиме, будут проводиться очно в малых группах. Иногородние студенты, у которых возникает необходимость отъезда в другой регион и продолжения обучения там, должны написать заявление на имя директора института с объяснением причин отъезда и обязательством самостоятельного освоения образовательной программы в полном объеме в дистанционном режиме.

