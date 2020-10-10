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Крупный ярославский вуз из-за коронавируса частично переходит на дистант

Как будут учиться студенты ЯГТУ

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В вузе рассказали, как будет организовано обучение

В вузе рассказали, как будет организовано обучение

В Ярославле технический университет переходит на смешанное обучение

Чтобы не допустить распространения коронавируса, Ярославский государственный технический университет с начала следующей недели переходит на смешанное обучение.

— Лекции и практические занятия будут проходить в дистанционном режиме, — рассказали в ЯГТУ. — Лабораторные занятия по дисциплинам, которые нельзя освоить полностью в дистанционном режиме, будут проводиться очно в малых группах. Иногородние студенты, у которых возникает необходимость отъезда в другой регион и продолжения обучения там, должны написать заявление на имя директора института с объяснением причин отъезда и обязательством самостоятельного освоения образовательной программы в полном объеме в дистанционном режиме.

В таком режиме студенты технического университета будут учиться до конца октября.

Смешанный режим обучения действует сейчас и в педагогическом университете имени Ушинского. Там заболело 14 студентов.

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университетдистанткоронавирус
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