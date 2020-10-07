«Группы уходят одна за другой»: в ярославском университете 14 студентов заболели коронавирусом

В Ярославле продолжает обостряться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня стало известно о новом заболевшем студенте в педагогическом университете имени Ушинского.

— Группы уходят на карантин одна за другой, — говорят студенты.

В деканате университета на ситуацию смотрят спокойно, знают каждого заболевшего.

— На сегодняшний день у нас заболели 14 студентов, в том числе и на факультете русской филологии и культуры. У нас нет групп, где бы произошла вспышка, болеют по 1–2 студента в группе, мы внимательно наблюдаем за ситуацией, — пояснил проректор по учебной работе Михаил Соловьёв. — В университете действует смешанный режим обучения: большая часть занятий уже организована на дистанте, а там, где необходимы спецкабинеты, присутствие в лаборатории — идут очные практикумы. Всё-таки масочный режим, дезинфекция рук, термометрия позволяют сдерживать распространение инфекции, избегать вспышек. В общей сложности на дистанте находятся 18 групп.