7 октября среда
СЕЙЧАС +14°С
usd 78.51
eur 92.52
Тема дняВзорвавшийся дом снесут: что будет с жильцами

Все новости

Все новости

«Группы уходят одна за другой»: в ярославском университете 14 студентов заболели коронавирусом

В деканате рассказали о том, что происходит с обучением в этом семестре

1 994
1Обсудить

Поделиться

В педагогическом университете из-за коронавируса часть студентов учатся дистанционно&nbsp;

В педагогическом университете из-за коронавируса часть студентов учатся дистанционно 

В ярославском университете 14 студентов заболели коронавирусом

В Ярославле продолжает обостряться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня стало известно о новом заболевшем студенте в педагогическом университете имени Ушинского.

— Группы уходят на карантин одна за другой, — говорят студенты.

В деканате университета на ситуацию смотрят спокойно, знают каждого заболевшего.

— На сегодняшний день у нас заболели 14 студентов, в том числе и на факультете русской филологии и культуры. У нас нет групп, где бы произошла вспышка, болеют по 1–2 студента в группе, мы внимательно наблюдаем за ситуацией, — пояснил проректор по учебной работе Михаил Соловьёв. — В университете действует смешанный режим обучения: большая часть занятий уже организована на дистанте, а там, где необходимы спецкабинеты, присутствие в лаборатории — идут очные практикумы. Всё-таки масочный режим, дезинфекция рук, термометрия позволяют сдерживать распространение инфекции, избегать вспышек. В общей сложности на дистанте находятся 18 групп.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В университете сообщили, что отправили на карантин несколько групп, где был возможен контакт с заболевшими, но нет заражённых COVID-19. Ни одного случая повторного карантина в группах пока не было.

Ранее ректор университета обращался в соцсетях к студентам и педагогам со словами, что необходимо учиться жить в новых условиях.

7 октября оперштаб сообщил о новых заболевших в Ярославской области — за сутки зарегистрировали антирекорд с весны, в отдельных регионах России власти официально признали вторую волну коронавирусной инфекции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

университеткоронавирусЯГПУ имени Ушинского
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!