Облавы на покупателей: в Ярославле усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах

В магазинах Ярославля начались облавы на покупателей без масок
Сегодня представители мэрии Ярославля сообщили, что в городе был усилен контроль за соблюдением масочного режима.
— Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, — объяснили в городской администрации. — Специалисты управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города регулярно проводят мероприятия по профилактике соблюдения масочного режима на предприятиях потребительского рынка.
Известно, что с начала месяца ревизоры нагрянули почти в
Проверяющие также отметили, что большинство заведений и их представители всё же соблюдают масочный режим. Больше вопросов у них осталось к их посетителям — к покупателям магазинов, в частности. На них тоже начали устраивать облавы.
— Сотрудники управления потребительского рынка ведут разъяснительную работу по профилактике правонарушений, в том числе среди покупателей магазинов, — сообщили в мэрии Ярославля. — Соблюдение масочного режима среди населения позволит сохранить здоровье окружающих.
Напомним, согласно указу губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с 16 мая в регионе действует обязательный масочный режим. За его несоблюдение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.