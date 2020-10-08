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Тема дняМасочный режим: облава на покупателей в магазинах

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Облавы на покупателей: в Ярославле усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах

В мэрии рассказали, как проходят рейды по выявлению нарушителей

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В некоторых магазинах могут отказаться обслуживать покупателя без маски, но и сотрудники торговых залов зачастую разгуливают между витрин с масками на подбородках

В некоторых магазинах могут отказаться обслуживать покупателя без маски, но и сотрудники торговых залов зачастую разгуливают между витрин с масками на подбородках

В магазинах Ярославля начались облавы на покупателей без масок

Сегодня представители мэрии Ярославля сообщили, что в городе был усилен контроль за соблюдением масочного режима.

— Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, — объяснили в городской администрации. — Специалисты управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города регулярно проводят мероприятия по профилактике соблюдения масочного режима на предприятиях потребительского рынка.

Известно, что с начала месяца ревизоры нагрянули почти в 800 магазинов, кафе, парикмахерских и других заведений сферы услуг и торговли. В отношении 20 сотрудников этих предприятий составили протоколы за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Проверяющие также отметили, что большинство заведений и их представители всё же соблюдают масочный режим. Больше вопросов у них осталось к их посетителям — к покупателям магазинов, в частности. На них тоже начали устраивать облавы.

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— Сотрудники управления потребительского рынка ведут разъяснительную работу по профилактике правонарушений, в том числе среди покупателей магазинов, — сообщили в мэрии Ярославля. — Соблюдение масочного режима среди населения позволит сохранить здоровье окружающих.

Напомним, согласно указу губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с 16 мая в регионе действует обязательный масочный режим. За его несоблюдение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

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магазиныкоронавирусмасочный режим
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