Облавы на покупателей: в Ярославле усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах

Сегодня представители мэрии Ярославля сообщили, что в городе был усилен контроль за соблюдением масочного режима.



— Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, — объяснили в городской администрации. — Специалисты управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города регулярно проводят мероприятия по профилактике соблюдения масочного режима на предприятиях потребительского рынка.



Известно, что с начала месяца ревизоры нагрянули почти в 800 магазинов , кафе, парикмахерских и других заведений сферы услуг и торговли. В отношении 20 сотрудников этих предприятий составили протоколы за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».



Проверяющие также отметили, что большинство заведений и их представители всё же соблюдают масочный режим. Больше вопросов у них осталось к их посетителям — к покупателям магазинов, в частности. На них тоже начали устраивать облавы.

