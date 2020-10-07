Придётся доплатить: жителям взорвавшегося дома на Батова назвали условия покупки новых квартир

Прошло больше месяца после трагедии, когда 21 августа в доме № 5, корпус 2 по улице Батова прогремел взрыв бытового газа. Власти подготовили документ, в котором описали все условия для получения новых квартир. Покупку жилья компенсируют только владельцам 12 квартир, полностью разрушенных взрывом. Тут не всё так просто: чтобы получить деньги на жильё, нужно соответствовать всем критериям, которые прописали чиновники.

Публикуем список условий, при которых власти помогут жителям с приобретением нового жилья после ЧП на улице Батова: