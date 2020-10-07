Придётся доплатить: жителям взорвавшегося дома на Батова назвали условия покупки новых квартир

Жителям взорвавшегося дома на Батова придётся доплатить за новые квартиры
Прошло больше месяца после трагедии, когда 21 августа в доме № 5, корпус 2 по улице Батова прогремел взрыв бытового газа. Власти подготовили документ, в котором описали все условия для получения новых квартир. Покупку жилья компенсируют только владельцам 12 квартир, полностью разрушенных взрывом. Тут не всё так просто: чтобы получить деньги на жильё, нужно соответствовать всем критериям, которые прописали чиновники.
Публикуем список условий, при которых власти помогут жителям с приобретением нового жилья после ЧП на улице Батова:
- стоимость квадратного метра до 42 389 рублей, но не более стоимости общей площади утраченного жилья;
- квартира должна быть куплена в Ярославле в жилом доме не старше 2000 года постройки;
- необходимо купить квартиру по площади не меньше той, что была раньше;
- если покупаемое жильё окажется дешевле утраченной квартиры, компенсация будет в размере стоимости покупаемой квартиры.
Чтобы получить деньги на покупку жилья, необходимо обратиться в жилищно-коммунальный отдел территориальной администрации Дзержинского района Ярославля.
Мы попросили аналитика по недвижимости оценить, насколько реально найти в городе квартиру по заявленным условиям.
— Стоимость квадратного метра в квартирах с отделкой в домах, построенных не ранее 2000 года, начинается от 32 967 рублей. Так показывают данные сделок. В пределах 42 389 рублей за квадратный метр можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в Дзержинском, Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля не только в панельных, но и в кирпичных домах. Таких квартир не очень много, но они есть. Преимущественно в Дзержинском районе и с бюджетной отделкой. Необходимо понимать, что цены, указанные в объявлениях о продаже, не равны реальной стоимости сделки. В среднем они будут на 3–4% дешевле, — рассказала аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.
Однако эксперт обращает внимание на то, что в домах, построенных после 2000 года, квартиры больше по площади, чем во взорвавшемся доме на улице Батова. Также новые дома отвечают стандартам энергосбережения, прописанным на федеральном уровне. За разницу в квадратных метрах людям придётся доплачивать из своего кармана.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом. 7 октября губернатор официально признал дом аварийным и заявил о том, что жильцы будут расселены.