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Тема дняВзорвавшийся дом снесут: что будет с жильцами

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Придётся доплатить: жителям взорвавшегося дома на Батова назвали условия покупки новых квартир

Оцениваем с экспертом, насколько реально найти жильё в Ярославле по критериям властей

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После взрыва бытового газа прошло уже больше месяца

После взрыва бытового газа прошло уже больше месяца

Жителям взорвавшегося дома на Батова придётся доплатить за новые квартиры

Прошло больше месяца после трагедии, когда 21 августа в доме № 5, корпус 2 по улице Батова прогремел взрыв бытового газа. Власти подготовили документ, в котором описали все условия для получения новых квартир. Покупку жилья компенсируют только владельцам 12 квартир, полностью разрушенных взрывом. Тут не всё так просто: чтобы получить деньги на жильё, нужно соответствовать всем критериям, которые прописали чиновники.

Публикуем список условий, при которых власти помогут жителям с приобретением нового жилья после ЧП на улице Батова:

  • стоимость квадратного метра до 42 389 рублей, но не более стоимости общей площади утраченного жилья;
  • квартира должна быть куплена в Ярославле в жилом доме не старше 2000 года постройки;
  • необходимо купить квартиру по площади не меньше той, что была раньше;
  • если покупаемое жильё окажется дешевле утраченной квартиры, компенсация будет в размере стоимости покупаемой квартиры.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Чтобы получить деньги на покупку жилья, необходимо обратиться в жилищно-коммунальный отдел территориальной администрации Дзержинского района Ярославля.

Порядок предоставления выплаты на приобретение нового жилья в связи с ЧС на улице Батова, 5, корпус 2

Мы попросили аналитика по недвижимости оценить, насколько реально найти в городе квартиру по заявленным условиям.

— Стоимость квадратного метра в квартирах с отделкой в домах, построенных не ранее 2000 года, начинается от 32 967 рублей. Так показывают данные сделок. В пределах 42 389 рублей за квадратный метр можно приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в Дзержинском, Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля не только в панельных, но и в кирпичных домах. Таких квартир не очень много, но они есть. Преимущественно в Дзержинском районе и с бюджетной отделкой. Необходимо понимать, что цены, указанные в объявлениях о продаже, не равны реальной стоимости сделки. В среднем они будут на 3–4% дешевле, — рассказала аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.

Однако эксперт обращает внимание на то, что в домах, построенных после 2000 года, квартиры больше по площади, чем во взорвавшемся доме на улице Батова. Также новые дома отвечают стандартам энергосбережения, прописанным на федеральном уровне. За разницу в квадратных метрах людям придётся доплачивать из своего кармана.

Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом. 7 октября губернатор официально признал дом аварийным и заявил о том, что жильцы будут расселены.

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Взрыв бытового газавзрыв дома в Ярославле
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