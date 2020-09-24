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Дали посидеть с детьми: многодетного папу-военного из Ярославской области отпустили со службы

До этого мужчина вынужден был брать с собой на службу 11-месячного сына

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Многодетному папе-военному из Ярославской области не надо больше таскать на службу маленького сына

Многодетному папе-военному из Ярославской области не надо больше таскать на службу маленького сына

Многодетного папу-военного из Ярославской области отпустили со службы

Многодетному папе-военному из Ростова Великого Ярославской области Антону Третьякову, который был вынужден ходить на службу с 11-месячным малышом, всё-таки дали отгулы.

— Мне предложили устроить младшего ребенка в ясли. Детей туда берут с года. А пока ребенку еще не исполнился год, мне разрешили посидеть с ним дома, — рассказал сам Антон.

Видео: Антон Третьяков, Андрей Брой / Vk.com

Напомним, история Антона Третьякова получила огласку после того, как записанное им видео опубликовал ярославский активист Андрей Брой. Военный воспитывает один четверых детей. Его жена скончалась в апреле этого года. После ее смерти мужчине дали трехмесячный отпуск. Но больше по закону ему никакие отгулы не положены. Антона вызвали на службу. Оставить самого младшего сына ему было просто не с кем. И он взял его с собой в часть. После этой истории ярославский уполномоченный по правам человека пообещал выйти в Госдуму с предложением о принятии закона, позволяющего отцам, попавшим в подобную ситуацию, брать отпуск по уходу за ребенком.

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