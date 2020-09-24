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Заболеваем дальше: оперштаб сообщил о новых заболевших в Ярославской области

Актуальные цифры на 24 сентября

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Сегодня немного меньше заболевших, чем в предыдущие дни

Сегодня немного меньше заболевших, чем в предыдущие дни

В Ярославской области ещё 54 человека вылечились от коронавируса

В Ярославской области люди продолжают заболевать коронавирусной инфекцией. По данным на утро 24 сентября, подтвердились ещё 46 положительных тестов на COVID-19 — это можно назвать первым за пять дней снижением. Но на общую картину это не оказывает влияния — в регионе с начала сентября зафиксирован стабильный рост числа заболевших. При этом всё больше людей переживают болезнь со средним проявлением симптоматики, выздоравливая через две-три недели. Сегодня выписано 54 человека.

— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у 8281, из них 7895 человек выздоровели и 46 умерли, — свёл общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.

В COVID-отделениях области сегодня находятся 438 пациентов, из них 312 пока не включены в общую статистику, так как пока не пришли тесты, подтверждающие или опровергающие инфекцию.

В России сегодня 6595 новых случаев заболевания, умерли за сутки 149 человек.

Напомним, Роспотребнадзор заявлял, что инфекция остаётся в организме человека до трёх недель после выздоровления. Многие европейские страны уже снова объявили карантин из-за начавшейся второй волны эпидемии.

В Ярославской области на карантин из-за коронавируса почти ежедневно закрывают классы в школах, отменяют спортивные матчи по хоккею, отправляют на дистант студентов вузов.

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