Заболеваем дальше: оперштаб сообщил о новых заболевших в Ярославской области

В Ярославской области ещё 54 человека вылечились от коронавируса
В Ярославской области люди продолжают заболевать коронавирусной инфекцией. По данным на утро 24 сентября, подтвердились ещё 46 положительных тестов на COVID-19 — это можно назвать первым за пять дней снижением. Но на общую картину это не оказывает влияния — в регионе с начала сентября зафиксирован стабильный рост числа заболевших. При этом всё больше людей переживают болезнь со средним проявлением симптоматики, выздоравливая через две-три недели. Сегодня выписано 54 человека.
— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у 8281, из них 7895 человек выздоровели и 46 умерли, — свёл общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.
В COVID-отделениях области сегодня находятся 438 пациентов, из них 312 пока не включены в общую статистику, так как пока не пришли тесты, подтверждающие или опровергающие инфекцию.
В России сегодня 6595 новых случаев заболевания, умерли за сутки 149 человек.
Напомним, Роспотребнадзор заявлял, что инфекция остаётся в организме человека до трёх недель после выздоровления. Многие европейские страны уже снова объявили карантин из-за начавшейся второй волны эпидемии.
В Ярославской области на карантин из-за коронавируса почти ежедневно закрывают классы в школах, отменяют спортивные матчи по хоккею, отправляют на дистант студентов вузов.