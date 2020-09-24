Заболеваем дальше: оперштаб сообщил о новых заболевших в Ярославской области

В Ярославской области люди продолжают заболевать коронавирусной инфекцией. По данным на утро 24 сентября, подтвердились ещё 46 положительных тестов на COVID-19 — это можно назвать первым за пять дней снижением. Но на общую картину это не оказывает влияния — в регионе с начала сентября зафиксирован стабильный рост числа заболевших. При этом всё больше людей переживают болезнь со средним проявлением симптоматики, выздоравливая через две-три недели. Сегодня выписано 54 человека.

— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у 8281, из них 7895 человек выздоровели и 46 умерли, — свёл общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.