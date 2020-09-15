Вторая волна коронавируса будет хуже? Что происходит в странах, куда она уже пришла

В Соединенных Штатах Америки, которые больше всех пострадали от коронавируса, вторая волна началась, судя по данным статистики, когда первая еще не успела схлынуть. Поэтому на графике она выглядит скорее как следующий этап роста заболеваемости. Однако в начале июля страна заявила именно о второй волне распространения коронавируса. Пиковым показателем первой волны, по данным трекера COVID-19, было 37 437 заболевших за сутки. Вторая волна принесла результат в два раза больше — 78 047-й зараженный был выявлен 16 июля. После этого заболеваемость пошла на спад, правда, очень условный — количество выявляемых случаев в сутки всё еще выше, чем в первую волну. Например, за сутки 11 сентября выявили более 46 тысяч больных с коронавирусом.



Однако карантинные ограничения понемногу отменяют. Например, 14 сентября был прекращен усиленный досмотр въезжающих в страну из стран с высоким риском заражения. В целом ограничительные меры рассматривать сложно: как в России они отличаются от региона региону, так и в США свои правила не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. В Луизиане, например, бары закрыли 28 августа, а Нью-Мексико как раз на следующий день позволил открыться ресторанам. В Вайоминге разрешены собрания до тысячи человек, а в Калифорнии остаются закрытыми церкви.