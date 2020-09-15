Вторая волна коронавируса будет хуже? Что происходит в странах, куда она уже пришла

Всемирная организация здравоохранения не раз говорила о том, что в некоторых странах послабления противоэпидемических мер привели к очередному всплеску заражения коронавирусной инфекцией. В России ограничения тоже понемногу откатывают назад: большинство регионов сейчас находится либо на втором, либо на третьем этапе снятия ограничений. И в то же время в последние недели в стране растет число заболевших, уже начались разговоры о второй волне. Мы изучили опыт других стран, которые уже объявили о второй волне коронавируса, чтобы понять, чего нам ждать в ближайшем будущем.
В Соединенных Штатах Америки, которые больше всех пострадали от коронавируса, вторая волна началась, судя по данным статистики, когда первая еще не успела схлынуть. Поэтому на графике она выглядит скорее как следующий этап роста заболеваемости. Однако в начале июля страна заявила именно о второй волне распространения коронавируса. Пиковым показателем первой волны, по данным трекера COVID-19, было 37 437 заболевших за сутки. Вторая волна принесла результат в два раза больше — 78 047-й зараженный был выявлен 16 июля. После этого заболеваемость пошла на спад, правда, очень условный — количество выявляемых случаев в сутки всё еще выше, чем в первую волну. Например, за сутки 11 сентября выявили более 46 тысяч больных с коронавирусом.
Однако карантинные ограничения понемногу отменяют. Например, 14 сентября был прекращен усиленный досмотр въезжающих в страну из стран с высоким риском заражения. В целом ограничительные меры рассматривать сложно: как в России они отличаются от региона региону, так и в США свои правила не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. В Луизиане, например, бары закрыли 28 августа, а Нью-Мексико как раз на следующий день позволил открыться ресторанам. В Вайоминге разрешены собрания до тысячи человек, а в Калифорнии остаются закрытыми церкви.
Тенденцию на большее число заболевших показывают и другие страны, заявившие о второй волне COVID-19. Хотя больных там и меньше, чем в США, зато их больше, чем в первую волну. Так, в Израиле, где в начале эпидемии выявляли максимум 1131 случай за сутки, 10 сентября их было уже 4429. При этом в сентябре дети спокойно отправились в школу. Решение о повторном введении карантина было принято только на днях. The Jerusalem Post сообщает, что карантин начнет действовать с 14:00 18 сентября и продлится три недели — до 9 октября. В это время в стране будут закрыты учебные заведения, рестораны, торговые и бизнес-центры. Жителям Израиля будет запрещено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Аналогичные меры действовали в стране с середины марта по начало мая — во время первой вспышки.
В Испании заболеваемость тоже растет: 16 августа количество выявленных больных за сутки превысило пиковое значение первой волны, составив 16 269 человек. С тех пор количество выявляемых за сутки еще увеличилось и превысило 20 тысяч. Но испанцам это никак не мешает — страна не стала вводить дополнительные противоэпидемические меры, хотя во время первой волны они здесь были одними из самых строгих.
— Сейчас все предприятия работают, школы разделили детей на группы по 20 человек, дети не играют свободно на патио в школе, только внутри ограниченной территории с одноклассниками. В общественных местах всё еще нужно носить маску, компанией больше 10 человек не собираться, нельзя курить и пить на улице, — говорит живущая в Испании россиянка Елена Эстебан.
Во время первой волны эпидемии в стране действовал запрет на передвижения между регионами, сейчас его нет. Комендантского часа — тоже. Парки закрываются в 21:00, бары — в час ночи. Бары переполнены, центр города забит под завязку гуляющими, родители с детьми в парках с приспущенными масками, чтобы не нарваться на штраф.
«Ещё пару месяцев назад боялись намного больше, чем сейчас»
Елена Эстебан, жительница Испании
— Но страх всё-таки есть, особенно у тех, кому за 50. Когда мы бегаем (бегать можно без масок), люди порой шарахаются в сторону, как испуганные лошадки. Молодым пофиг, но не могут выйти за рамки правил, здесь уважают власть и старших, — рассказывает Елена.
Отсутствие прежнего страха она связывает с низкой смертностью: если в первую волну количество умерших от коронавируса за сутки могло перевалить за 900 человек, то за вторую волну оно лишь дважды превысило сотню. В США летальность вируса тоже снизилась, хотя в иные дни количество умерших переваливает за тысячу. Но в первую волну доходило до 6140 человек, притом что заболеваемость была значительно ниже. А вот в Израиле количество смертей увеличилось: в пике первой волны их было 13, во второй волне максимум — 73 человека. Правда, это единичный случай.
В России смертность от коронавируса пика достигла 30 мая. По данным Роспотребнадзора, тогда скончались 232 человека. За последний месяц максимальный показатель был 9 сентября — 142 человека за сутки. Если ориентироваться на данные оперативного штаба, то нельзя говорить о росте смертности. А вот прирост заболевших вызывает опасения — в течение последних двух недель это число уверенно растет.
Если 26 августа оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции отчитался о 4676 вновь зараженных, то уже 14 сентября он отчитался о 5509 новых случаях. Правда, официальные лица уверяют, что рано еще говорить о второй волне.
— Динамику заболеваемости на небольшом отрезке времени, как, например, за последнюю неделю, правильнее оценивать как временные колебания, — считает главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Что касается противоэпидемических ограничений, то они остаются свои в каждом регионе — их вводят и отменяют местные власти. Например, в Кузбассе с сегодняшнего дня возвращают обязательную самоизоляцию для всех, кто старше 65 лет. А вот массовый всероссийский карантин с 20 или 21 сентября, о котором в соцсетях говорят уже два месяца, скорее всего, не состоится — в Госдуме эту информацию назвали фейком.