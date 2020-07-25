Главный инфекционист Минздрава рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса

— Это будет связано со сменой сезона. Соберутся школьники, дети в детсадах, вернутся люди из отпусков. И они обменяются своими вирусами: парагрипп, аденовирус, COVID. И те, кто не добрал иммунитет за лето, может быть, заболеют. Всё равно выработается коллективный иммунитет, и число заболевших будет меньше, — считает доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней СамГМУ Лариса Попова.



Обострение ситуации на мировом уровне также ожидают, когда страны постепенно начнут снимать ограничения. Об этом сообщал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Вчера стало известно, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с другими странами. Первыми станут Великобритания, Танзания и Турция. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

