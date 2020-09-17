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СрочноГлавные по борьбе с коронавирусом ушли на карантин

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В Ярославле на карантин по коронавирусу ушли главные борцы с ним

Изолироваться пришлось после радиоэфира про медицину и здоровье

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Ведущий, заболевший COVID, провёл эфир в маске

Ведущий, заболевший COVID, провёл эфир в маске

В Ярославле радиоведущий провёл эфир с гостями и коронавирусом

В Ярославле на карантин по коронавирусу ушли ведущие специалисты сферы здравоохранения региона. Это случилось после того, как все они приняли участие в эфире «Радио России. Ярославль» в программе «Здорово живешь» 16 сентября. На программу пришли руководитель Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова, председатель комитета организации первичной медико-санитарной помощи регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина, заместитель главврача ярославской областной больницы Галина Костина и главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков.

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После эфира его участникам пришлось уйти на самоизоляцию из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Дело в том, что у ведущего программы Владимира Болонкина накануне тест на COVID-19 дал положительный результат.


— В этот день я сдал тест на коронавирус, результаты узнал перед самым эфиром, — рассказал радиоведущий Владимир Болонкин. — Оставалось всего несколько минут, и я бы не успел подготовить другой эфир, поэтому пришлось его проводить. Я надел маску и зашёл в студию. Гости эфира никаких претензий мне не предъявляли.

Ведущий признался в положительном результате теста

Ведущий признался в положительном результате теста



В руководстве телерадиокомпании пояснили, что сейчас проводится служебная проверка, но от подробных комментариев отказались. В департаменте здравоохранения от комментариев до окончания проведения проверки также отказались.

Напомним, по официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Ярославской области с начала пандемии выявлено 7904 заболевших коронавирусом. С начала сентября ежедневный прирост новых заражённых увеличивается. На дистанционное обучение переведены уже 53 класса и несколько групп в университете из-за заражённых студентов.

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