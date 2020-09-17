В Ярославле на карантин по коронавирусу ушли главные борцы с ним

После эфира его участникам пришлось уйти на самоизоляцию из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Дело в том, что у ведущего программы Владимира Болонкина накануне тест на COVID-19 дал положительный результат.



— В этот день я сдал тест на коронавирус, результаты узнал перед самым эфиром, — рассказал радиоведущий Владимир Болонкин. — Оставалось всего несколько минут, и я бы не успел подготовить другой эфир, поэтому пришлось его проводить. Я надел маску и зашёл в студию. Гости эфира никаких претензий мне не предъявляли.