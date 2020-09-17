В Ярославле на карантин по коронавирусу ушли главные борцы с ним

В Ярославле радиоведущий провёл эфир с гостями и коронавирусом
В Ярославле на карантин по коронавирусу ушли ведущие специалисты сферы здравоохранения региона. Это случилось после того, как все они приняли участие в эфире «Радио России. Ярославль» в программе «Здорово живешь»
После эфира его участникам пришлось уйти на самоизоляцию из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Дело в том, что у ведущего программы Владимира Болонкина накануне тест на
— В этот день я сдал тест на коронавирус, результаты узнал перед самым эфиром, — рассказал радиоведущий Владимир Болонкин. — Оставалось всего несколько минут, и я бы не успел подготовить другой эфир, поэтому пришлось его проводить. Я надел маску и зашёл в студию. Гости эфира никаких претензий мне не предъявляли.
В руководстве телерадиокомпании пояснили, что сейчас проводится служебная проверка, но от подробных комментариев отказались. В департаменте здравоохранения от комментариев до окончания проведения проверки также отказались.
Напомним, по официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Ярославской области с начала пандемии выявлено 7904 заболевших коронавирусом. С начала сентября ежедневный прирост новых заражённых увеличивается. На дистанционное обучение переведены уже 53 класса и несколько групп в университете из-за заражённых студентов.