Вторая волна будет страшнее первой: насколько Ярославская область готова к новой вспышке коронавируса

Вторая волна коронавируса может сопровождаться более опасными последствиями, чем первая. Британские учёные полагают, что возвращение COVID-19 является неизбежным. Они считают, что уже этой зимой уровень смертности в мире будет крайне высоким.
— Пандемия разгуляется в тот момент, когда люди будут вынуждены часто находиться в закрытых пространствах из-за холодов, — полагают учёные Академии медицинских наук Великобритании. — Уровень смертности в мире будет крайне высоким — даже выше, чем сейчас. При этом зимой в целом люди болеют чаще, что усложнит работу медицинских учреждений и увеличит нагрузку на здоровье.
Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ноябре вместе со вспышкой ОРВИ и других сезонных болезней. Также он отметил, что еще не завершена первая волна пандемии.
— Будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится, — поделился мнением в эфире телеканала «Россия 24» председатель правительства России Михаил Мишустин.
В Ярославской области региональные власти и оперативный штаб пока никаких особых указаний по поводу подготовки ко второй волне коронавируса не давали.
— Пока в Ярославской области ряд медицинских учреждений по-прежнему работают на приём пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, — сообщили в Департаменте здравоохранения Ярославской области. — Среди них госпиталь ветеранов, Ярославская ЦРБ, больница имени Семашко. Всего в регионе, согласно рекомендациям Минздрава, должно сохраняться от 600 до 1200 таких коек. И этот норматив мы выдерживаем.
Коронавирусная инфекция, как бы ни казалось, что её уже нет, не отступает. В Ярославской области рост распространения заболевания не снижается. По данным федерального оперативного штаба, на утро 23 июля в регионе подтверждены ещё 42 положительных теста на COVID-19.
— С начала пандемии коронавирусную инфекцию в Ярославской области выявили у 5719 человек, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России. — Умерло в регионе 42 человека.
В России за минувшие сутки заражение подтвердили у 5848 человек — по стране цифры снижаются. У 27,7% инфицированных коронавирус протекает без симптомов. Умерли за сутки в стране, только по официальным данным, 147 человек.