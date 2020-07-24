Вторая волна будет страшнее первой: насколько Ярославская область готова к новой вспышке коронавируса

Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ноябре вместе со вспышкой ОРВИ и других сезонных болезней. Также он отметил, что еще не завершена первая волна пандемии.



— Будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится, — поделился мнением в эфире телеканала «Россия 24» председатель правительства России Михаил Мишустин.



В Ярославской области региональные власти и оперативный штаб пока никаких особых указаний по поводу подготовки ко второй волне коронавируса не давали.



— Пока в Ярославской области ряд медицинских учреждений по-прежнему работают на приём пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, — сообщили в Департаменте здравоохранения Ярославской области. — Среди них госпиталь ветеранов, Ярославская ЦРБ, больница имени Семашко. Всего в регионе, согласно рекомендациям Минздрава, должно сохраняться от 600 до 1200 таких коек. И этот норматив мы выдерживаем.

