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СрочноВторая волна коронавируса: как к ней готовятся

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Вторая волна будет страшнее первой: насколько Ярославская область готова к новой вспышке коронавируса

Учёные рассказали, когда ждать повторного подъёма заболеваемости COVID-19

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Британские учёные полагают, что во время второй волны коронавируса жертв будет больше, чем сейчас

Британские учёные полагают, что во время второй волны коронавируса жертв будет больше, чем сейчас

Вторая волна коронавируса может сопровождаться более опасными последствиями, чем первая. Британские учёные полагают, что возвращение COVID-19 является неизбежным. Они считают, что уже этой зимой уровень смертности в мире будет крайне высоким.

— Пандемия разгуляется в тот момент, когда люди будут вынуждены часто находиться в закрытых пространствах из-за холодов, — полагают учёные Академии медицинских наук Великобритании. — Уровень смертности в мире будет крайне высоким — даже выше, чем сейчас. При этом зимой в целом люди болеют чаще, что усложнит работу медицинских учреждений и увеличит нагрузку на здоровье.

Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ноябре вместе со вспышкой ОРВИ и других сезонных болезней. Также он отметил, что еще не завершена первая волна пандемии.

— Будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится, — поделился мнением в эфире телеканала «Россия 24» председатель правительства России Михаил Мишустин.

В Ярославской области региональные власти и оперативный штаб пока никаких особых указаний по поводу подготовки ко второй волне коронавируса не давали.

— Пока в Ярославской области ряд медицинских учреждений по-прежнему работают на приём пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, — сообщили в Департаменте здравоохранения Ярославской области. — Среди них госпиталь ветеранов, Ярославская ЦРБ, больница имени Семашко. Всего в регионе, согласно рекомендациям Минздрава, должно сохраняться от 600 до 1200 таких коек. И этот норматив мы выдерживаем.

Коронавирусная инфекция, как бы ни казалось, что её уже нет, не отступает. В Ярославской области рост распространения заболевания не снижается. По данным федерального оперативного штаба, на утро 23 июля в регионе подтверждены ещё 42 положительных теста на COVID-19.

— С начала пандемии коронавирусную инфекцию в Ярославской области выявили у 5719 человек, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России. — Умерло в регионе 42 человека.

В России за минувшие сутки заражение подтвердили у 5848 человек — по стране цифры снижаются. У 27,7% инфицированных коронавирус протекает без симптомов. Умерли за сутки в стране, только по официальным данным, 147 человек.

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