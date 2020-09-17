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Уже почти 8000: оперштаб сообщил об увеличении числа заболевших коронавирусом в Ярославской области

Актуальные данные о распространении COVID на 17 сентября

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Мы на пороге второй волны&nbsp;

Мы на пороге второй волны 

57 ярославцев выздоровели от коронавируса, ещё 46 заболели

Ярославская область стоит на пороге второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среднесуточное число заболевших с начала сентября выросло: на 17 сентября пришли ещё 46 положительных результатов, подтверждающих COVID-19 у пациентов. Однако и выписывают с больничных многих, сегодня — 57 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 7950 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период 7476 человек выздоровели, 45 умерли, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу.

На сегодняшний день на больничных койках находятся 426 человек, из них 277 не включены в официальную статистику. Эти пациенты ждут результаты теста на COVID, имея основные признаки заражения.

На карантине после контакта с заболевшими в Ярославской области должны находиться 2424 человека. В это число входят десятки школьных классов, закрытых с начала сентября, а также университетские группы.

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