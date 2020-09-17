Уже почти 8000: оперштаб сообщил об увеличении числа заболевших коронавирусом в Ярославской области

Ярославская область стоит на пороге второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среднесуточное число заболевших с начала сентября выросло: на 17 сентября пришли ещё 46 положительных результатов, подтверждающих COVID-19 у пациентов. Однако и выписывают с больничных многих, сегодня — 57 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 7950 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период 7476 человек выздоровели, 45 умерли, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу.