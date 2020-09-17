В Ярославской области число классов, закрытых на карантин по коронавирусу, выросло до 40: список

В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрылось 40 классов
По данным департамента образования Ярославской области, на
В каких школах Ярославской области выявлен коронавирус и закрыты классы:
- Ярославль:
№ 4( 2 класса), № 5(классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), № 9( 2 класса), № 13( 2 класса), № 18( 1 класс), № 21( 2 класса), № 23( 2 класса), № 26( 1 класс), № 37( 1 класс), № 42(классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), № 48( 1 класс), № 70( 1 класс), № 76( 1 класс), № 84( 1 класс), № 88( 2 класса);
- Рыбинск:
№ 2(кадетский корпус) ( 1 класс), № 24( 1 класс), № 27(классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), гимназия № 8(классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника);
- Некоузский район: Некоузская школа (
2 класса);
- Переславский район: Горкинская школа (
9 классов);
- Ростовский район: Коленовская школа (
6 классов), Петровская школа ( 2 класса);
- Борисоглебский район: Борисоглебская школа
№ 2(классы не закрыты, ковид выявлен у ученика).
Кроме того, по одной группе закрыто в Ростовском педагогическом и Рыбинском полиграфическом колледжах.
А вот количество групп в садиках, закрытых из-за коронавируса, сократилось на одну — в садике
Напомним, общее количество заболевших COVID-19 жителей региона уже приближается к