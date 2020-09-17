17 сентября четверг
СЕЙЧАС +18°С
usd 74.93
eur 88.86
Тема дняПолмиллиона - за убийцу девочек

Все новости

Все новости

В Ярославской области число классов, закрытых на карантин по коронавирусу, выросло до 40: список

За сутки COVID-19 выявили еще в шести школах региона

1 442
2Обсудить

Поделиться

В Ярославской области продолжают закрываться классы на карантин по коронавирусу

В Ярославской области продолжают закрываться классы на карантин по коронавирусу

В Ярославской области на карантин по коронавирусу закрылось 40 классов

По данным департамента образования Ярославской области, на 17 сентября в регионе зарегистрировано уже 24 школы, где выявлены случаи коронавируса. Это на шесть учреждений больше, чем было сутками раньше. Количество классов, переведенных на дистанционное обучение, выросло с 35 до 40. В общей сложности COVID-19 обнаружен у 28 учеников и 15 сотрудников школ региона. На дистант отправлено 805 детей.

В каких школах Ярославской области выявлен коронавирус и закрыты классы:

  • Ярославль: № 4 (2 класса), № 5 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), № 9 (2 класса), № 13 (2 класса), № 18 (1 класс), № 21 (2 класса), № 23 (2 класса), № 26 (1 класс), № 37 (1 класс), № 42 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), № 48 (1 класс), № 70 (1 класс), № 76 (1 класс), № 84 (1 класс), № 88 (2 класса);
  • Рыбинск: № 2 (кадетский корпус) (1 класс), № 24 (1 класс), № 27 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника), гимназия № 8 (классы не закрыты, ковид выявлен у сотрудника);
  • Некоузский район: Некоузская школа (2 класса);
  • Переславский район: Горкинская школа (9 классов);
  • Ростовский район: Коленовская школа (6 классов), Петровская школа (2 класса);
  • Борисоглебский район: Борисоглебская школа № 2 (классы не закрыты, ковид выявлен у ученика).

Кроме того, по одной группе закрыто в Ростовском педагогическом и Рыбинском полиграфическом колледжах.

А вот количество групп в садиках, закрытых из-за коронавируса, сократилось на одну — в садике № 109 сняли карантин.

Напомним, общее количество заболевших COVID-19 жителей региона уже приближается к 8 тысячам.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дистанционное обучениекарантинобразованиешколы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!