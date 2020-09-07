Отец погибшего хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко поблагодарил вандалов

Отец погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарил вандалов за то, что они вернули портрет на могилу Вани.



- Хочу выразить огромную благодарность тому, кто украл на прошлой неделе портрет с Ваниной могилы, - написал Леонид Ткаченко. - Сегодня он появился на месте, правда без рамки.



Папа Ивана Ткаченко рассказал, что фотография сына пропала с кладбища в конце прошлой недели.



- В среду был, в субботу уже не было, - сказал Леонид Ткаченко. - Сегодня появился, но уже без рамки. Стекло до этого было треснуто, мы поставили из пластика. Стекло, видимо, треснуло тоже само. Правда, у других портреты стоят целые. Видимо, ветер гуляет только у Ваниной могилы.

