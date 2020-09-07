Отец погибшего хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко поблагодарил вандалов

Отец погибшего хоккеиста Ивана Ткаченко поблагодарил вандалов
Отец погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарил вандалов за то, что они вернули портрет на могилу Вани.
- Хочу выразить огромную благодарность тому, кто украл на прошлой неделе портрет с Ваниной могилы, - написал Леонид Ткаченко. - Сегодня он появился на месте, правда без рамки.
Папа Ивана Ткаченко рассказал, что фотография сына пропала с кладбища в конце прошлой недели.
- В среду был, в субботу уже не было, - сказал Леонид Ткаченко. - Сегодня появился, но уже без рамки. Стекло до этого было треснуто, мы поставили из пластика. Стекло, видимо, треснуло тоже само. Правда, у других портреты стоят целые. Видимо, ветер гуляет только у Ваниной могилы.
На портрет Ивана покушаются уже не первый раз. В начале июля портрет погибшего хоккеиста без рамки и с отломанным краем обнаружил сторож. Тогда по камерам наружного наблюдения удалось узнать, что в погроме виновата женщина.
Иван Ткаченко — игрок ярославской команды «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Тогда самолёт, вылетевший на игру в Минск, разбился на взлёте. Выжил только бортинженер. Пилот и вся команда — игроки и тренеры — погибли.Обвиняемым по делу о гибели команды проходил бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев, ответственный за подготовку пилотов. Его признали виновным по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, но тут же отпустили из зала суда — Тимофеев попал под амнистию в честь 70-летия Победы (вся история судебного процесса).