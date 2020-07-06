«Это показательно»: в Ярославле разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко

В Ярославле разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко.

По предварительной информации, всё произошло в конце выходных.

— В субботу мы ходили на могилу, всё было нормально, — рассказал отец Ивана Леонид Ткаченко. — Думаю, всё случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан.

— Живым людям стыдно в глаза смотреть, а мёртвый ничего не скажет... Тот, кто это сделал намеренно, — ты боль родителей на себя взял, разбил, поломал... — написала в группе «Документальный фильм Иван Ткаченко» Елена Михеева.