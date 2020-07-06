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Тема дняРазгромили памятник Ивану Ткаченко

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«Это показательно»: в Ярославле разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко

Как отреагировал на произошедшее отец хоккеиста

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Памятник Ивану не раз подвергался нападениям

Памятник Ивану не раз подвергался нападениям

В Ярославле разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко.

По предварительной информации, всё произошло в конце выходных.

— В субботу мы ходили на могилу, всё было нормально, — рассказал отец Ивана Леонид Ткаченко. — Думаю, всё случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан.

— Живым людям стыдно в глаза смотреть, а мёртвый ничего не скажет... Тот, кто это сделал намеренно, — ты боль родителей на себя взял, разбил, поломал... — написала в группе «Документальный фильм Иван Ткаченко» Елена Михеева.

Семья хоккеиста намерена заказать новую рамку. И выдвигает предположения, что произошедшее — не просто хулиганская выходка.

— Это было показательное действие, — предполагает Леонид Ткаченко.

Иван Ткаченко — игрок ярославской команды «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Тогда самолёт, вылетевший на игру в Минск, разбился на взлёте. Выжил только бортинженер. Пилот и вся команда — игроки и тренеры — погибли.

Обвиняемым по делу о гибели команды проходил бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев, ответственный за подготовку пилотов. Его признали виновным по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, но тут же отпустили из зала суда — Тимофеев попал под амнистию в честь 70-летия Победы (вся история судебного процесса).

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Иван ТкаченкоЛокомотив
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