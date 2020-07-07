Памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко разгромила женщина. Она попала на видео

Ночное происшествие на Леонтьевском кладбище, где разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко, попало на камеры наружного наблюдения «ЯрНет». И это прояснило всю ситуацию.

Как выяснилось, рамку с портретом Ивана повредила женщина. Ночь у неё выдалась странная.

На кладбище женщина пришла 5 июля, в воскресенье, около трёх часов утра. И пробыла там часов до 6–7.

По кадрам видно, как с каждым часом её походка становилась всё более неуверенной, женщину пошатывало. Долгое время она просидела на приступочке у аллеи, что-то читая. Обошла памятники, поговорила с погибшими. Около венков она что-то уронила и, видимо, разбила — образовалась тёмная лужа. Её женщина попыталась замыть.

Под утро она снова стала обходить памятники, отдельно несколько раз подходила к памятнику Ивана Ткаченко, размахивала руками, иногда крестилась. А уже уходя с кладбища, вынесла кипу бумаг на чёрной рамке.