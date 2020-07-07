Памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко разгромила женщина. Она попала на видео

Памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко разбила женщина
Ночное происшествие на Леонтьевском кладбище, где разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко, попало на камеры наружного наблюдения «ЯрНет». И это прояснило всю ситуацию.
Как выяснилось, рамку с портретом Ивана повредила женщина. Ночь у неё выдалась странная.
На кладбище женщина пришла 5 июля, в воскресенье, около трёх часов утра. И пробыла там часов до 6–7.
По кадрам видно, как с каждым часом её походка становилась всё более неуверенной, женщину пошатывало. Долгое время она просидела на приступочке у аллеи, что-то читая. Обошла памятники, поговорила с погибшими. Около венков она что-то уронила и, видимо, разбила — образовалась тёмная лужа. Её женщина попыталась замыть.
Под утро она снова стала обходить памятники, отдельно несколько раз подходила к памятнику Ивана Ткаченко, размахивала руками, иногда крестилась. А уже уходя с кладбища, вынесла кипу бумаг на чёрной рамке.
— Может быть, вынося, где-то там рамку и уронила, — предполагает отец погибшего хоккеиста Леонид Ткаченко. Зла на женщину он не держит и претензий не имеет. Но полиция ночную посетительницу кладбища сейчас ищет.
Иван Ткаченко — игрок ярославской команды «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Тогда самолёт, вылетевший на игру в Минск, разбился на взлёте. Выжил только бортинженер. Пилот и вся команда — игроки и тренеры — погибли.
Обвиняемым по делу о гибели команды проходил бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев, ответственный за подготовку пилотов. Его признали виновным, дали пять лет, но тут же отпустили из зала суда — Тимофеев попал под амнистию в честь 70-летия Победы (вся история судебного процесса).
После трагедии всплыла информация о том, что Иван Ткаченко тайно занимался благотворительностью — он переводил огромные суммы на лечение больным детям. Свой последний перевод Иван сделал буквально перед вылетом.