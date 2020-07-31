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Новая смерть от коронавируса в Ярославской области: кто стал жертвой заразы

В региональном оперштабе сообщили подробности

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Новой жертвой коронавируса в Ярославской области стала пожилая женщина&nbsp;

Новой жертвой коронавируса в Ярославской области стала пожилая женщина 

В Ярославской области от коронавируса умерла 82-летняя женщина

В Ярославской области сообщили о новой смерти от коронавируса. Как уточнили в региональном оперштабе, скончалась 82-летняя женщина.

- Госпитализированны на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 328 пациентов - 113 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 215 с типичной клиникой COVID-19, - добавили в оперштабе.

Напомним, за последнюю неделю это уже четвертый летальный исход. В среду, 29 июля, стало известно о смерти двух женщин, в четверг, 30 июля, о кончине мужчины. Всего с начала эпидемии в Ярославской области зафиксировано 29 летальных исхода.

Кроме того, 29 июля в госпитале ветеранов войн в Ярославле скончалась врач из Даниловского района Ирина Оревинина. Сейчас проводятся анализы, которые должны дать ответ на вопрос: причиной смерти доктора стал именно коронавирус или сопутствующие заболевания. Но родные и коллеги женщины говорят, что у неё были все симптомы COVID-19.

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