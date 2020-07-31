Новая смерть от коронавируса в Ярославской области: кто стал жертвой заразы

В Ярославской области сообщили о новой смерти от коронавируса. Как уточнили в региональном оперштабе, скончалась 82-летняя женщина.



- Госпитализированны на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 328 пациентов - 113 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 215 с типичной клиникой COVID-19, - добавили в оперштабе.



Напомним, за последнюю неделю это уже четвертый летальный исход. В среду, 29 июля, стало известно о смерти двух женщин, в четверг, 30 июля, о кончине мужчины. Всего с начала эпидемии в Ярославской области зафиксировано 29 летальных исхода.

