В Ярославской области от коронавируса умерли две женщины — 27 лет и 51 года. Об этом сообщили в региональном оперштабе 29 июля. Таким образом, количество летальных исходов выросло до 27.



При этом за сутки в области было выявлено 39 новых заразившихся COVID-19, выздоровело и выписано 35 жителей региона. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5955 зараженных, из них выздоровело 5269 человек.



— На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 340 пациентов — 119 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 221 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в оперштабе.

