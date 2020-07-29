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Тема дняCOVID-19: умерли ещё 2 женщины

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В Ярославской области от коронавируса умерли две женщины

Оперштаб выдал новые данные о ситуации с COVID-19 на 29 июля

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В Ярославле зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19

В Ярославле зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19

В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины

В Ярославской области от коронавируса умерли две женщины — 27 лет и 51 года. Об этом сообщили в региональном оперштабе 29 июля. Таким образом, количество летальных исходов выросло до 27.

При этом за сутки в области было выявлено 39 новых заразившихся COVID-19, выздоровело и выписано 35 жителей региона. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5955 зараженных, из них выздоровело 5269 человек.

— На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 340 пациентов — 119 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 221 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в оперштабе.

Данные о распространении коронавируса в Ярославской области

Данные о распространении коронавируса в Ярославской области

Всего в России за последние сутки выявлено 5475 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 828 990 заразившихся.

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