Совсем молодой: что известно о новом умершем от коронавируса в Ярославской области

Региональный оперштаб по коронавирусу Ярославской области сообщил о новом пациенте, скончавшемся от COVID-19. Им оказался 39-летний мужчина. Таким образом, в регионе с начала эпидемии количество летальных исходов увеличилось до 28.



За сутки выявлен 41 новый заболевший. Всего на настоящий момент в области коронавирусом болеет 669 человек.



— На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 335 пациентов — 118 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 217 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

