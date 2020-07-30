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Совсем молодой: что известно о новом умершем от коронавируса в Ярославской области

Оперштаб озвучил информацию о летальном исходе

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В Ярославле мужчина умер от коронавируса

В Ярославле мужчина умер от коронавируса

От коронавируса в Ярославской области умер молодой мужчина

Региональный оперштаб по коронавирусу Ярославской области сообщил о новом пациенте, скончавшемся от COVID-19. Им оказался 39-летний мужчина. Таким образом, в регионе с начала эпидемии количество летальных исходов увеличилось до 28.

За сутки выявлен 41 новый заболевший. Всего на настоящий момент в области коронавирусом болеет 669 человек.

— На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 335 пациентов — 118 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 217 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

Буквально вчера было зарегистрировано сразу два летальных исхода.

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