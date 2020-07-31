В Ярославской области умер ещё один человек от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе к коронавирусом в России сообщил, что за последние сутки в России было выявлено 5482 новых подтвержденных случая COVID-19 в 84 регионах.



— В Ярославской области зарегистрировано 38 заболевших, — рассказали в Информационном центре по коронавирусу. — Также зафиксирована новая смерть от коронавируса. Всего за период пандемии в регионе COVID-19 подхватили всего 6034 человека, умерли от вируса 29 пациентов.



В России нарастающим итогом зарегистрирован 839 981 случай заболевания коронавирусной инфекции, умерло, по официальным данным, 13 963 человека.

