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В Ярославской области умер ещё один человек от коронавируса

Всего от COVID-19 в регионе, только по официальным данным, умерли 29 человек

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Каждый день в Ярославской области регистрируют новых заболевших коронавирусом

Каждый день в Ярославской области регистрируют новых заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе к коронавирусом в России сообщил, что за последние сутки в России было выявлено 5482 новых подтвержденных случая COVID-19 в 84 регионах.

— В Ярославской области зарегистрировано 38 заболевших, — рассказали в Информационном центре по коронавирусу. — Также зафиксирована новая смерть от коронавируса. Всего за период пандемии в регионе COVID-19 подхватили всего 6034 человека, умерли от вируса 29 пациентов.

В России нарастающим итогом зарегистрирован 839 981 случай заболевания коронавирусной инфекции, умерло, по официальным данным, 13 963 человека.

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коронавирусздоровье
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