В Ярославской области сняли часть коронавирусных ограничений: что открылось

Власти Ярославской области объявили о новом снятии коронавирусных ограничений. На этот раз послабления касаются спортивных и культурных учреждений. Изменения вступят в силу 22 июля.

— Будет разрешено очное посещение электронных читальных залов в библиотеках, но только по предварительной записи. Учреждения спортивной подготовки с завтрашнего дня вправе работать в половину мощности, но родителям по-прежнему запрещено присутствовать на тренировках детей. Предельное количество единовременно занимающихся зависит от площади помещения. Такая же норма вводится на экскурсиях в помещениях музеев и выставочных залов. Кроме того, маршрутизация должна быть выстроена таким образом, чтобы потоки туристов не пересекались, — уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области.