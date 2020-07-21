В Ярославской области сняли часть коронавирусных ограничений: что открылось

Власти Ярославской области объявили о новом снятии коронавирусных ограничений. На этот раз послабления касаются спортивных и культурных учреждений. Изменения вступят в силу 22 июля.
— Будет разрешено очное посещение электронных читальных залов в библиотеках, но только по предварительной записи. Учреждения спортивной подготовки с завтрашнего дня вправе работать в половину мощности, но родителям по-прежнему запрещено присутствовать на тренировках детей. Предельное количество единовременно занимающихся зависит от площади помещения. Такая же норма вводится на экскурсиях в помещениях музеев и выставочных залов. Кроме того, маршрутизация должна быть выстроена таким образом, чтобы потоки туристов не пересекались, — уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Ярославской области.
Остальные ограничения продлеваются до 28 июля, культурно-массовые мероприятия в регионе проводить по-прежнему нельзя. Масочный режим тоже никто не отменял.
Недавно в Ярославской области разрешили работать в полном объёме кафе, ресторанам, барам и столовым, в том числе и тем, которые расположены на фуд-кортах, но с оговоркой — все должны выполнять требования Роспотребнадзора. Также разрешили открыться бассейнам.