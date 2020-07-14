Власти Ярославля разрешили открыться бассейнам. Как они будут работать

Власти Ярославля разрешили открыться городским бассейнам после больше чем трёх месяцев простоя из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Работать они будут не на полную мощность, загруженность не должна превышать половины от возможной.

— В Ярославль потихоньку возвращается привычная жизнь. Уже начали работать муниципальные бассейны. Сегодня посетил спорткомплекс «Лазурный». Здесь за период самоизоляции провели ремонт чаши бассейна, очистительных систем, а также косметический ремонт в помещениях, раздевалках и душевых кабинах. Бассейн пока работает не в полном объёме, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора Ярославской области. Сейчас загруженность составляет только 50%. Кроме того, разрабатываем проектную документацию для проведения капитального ремонта чаши бассейна. Он запланирован на 2021 год, — написал на своей страничке в Facebook Владимир Волков.

