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Власти Ярославля разрешили открыться бассейнам. Как они будут работать

В мэрии рассказали, что изменится в работе плавательных комплексов

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Бассейны должны работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора&nbsp;

Бассейны должны работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора 

Власти Ярославля разрешили открыться городским бассейнам после больше чем трёх месяцев простоя из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Работать они будут не на полную мощность, загруженность не должна превышать половины от возможной.

— В Ярославль потихоньку возвращается привычная жизнь. Уже начали работать муниципальные бассейны. Сегодня посетил спорткомплекс «Лазурный». Здесь за период самоизоляции провели ремонт чаши бассейна, очистительных систем, а также косметический ремонт в помещениях, раздевалках и душевых кабинах. Бассейн пока работает не в полном объёме, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора Ярославской области. Сейчас загруженность составляет только 50%. Кроме того, разрабатываем проектную документацию для проведения капитального ремонта чаши бассейна. Он запланирован на 2021 год, — написал на своей страничке в Facebook Владимир Волков.

Напомним, в конце прошлой недели в Ярославской области разрешили работать в полном объёме кафе, ресторанам, барам и столовым, в том числе и тем, которые расположены на фуд-кортах. Вместе с тем в Ярославской области продолжает действовать обязательный масочный режим — медицинские маски нужно носить в общественных местах. Его продлили до 1 августа.

Впрочем, большинству ярославцев уже всё равно на маски. Люди спокойно находятся в торговых центрах и транспорте без них.

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Ярославльбассейнкоронавирусспорт
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