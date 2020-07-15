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«Коронавирус выявили у ребенка»: в Рыбинске на карантин закрыли группу детского сада

На изоляцию отправили родителей, воспитателей и детей

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Контактировавшие с заболевшим отправятся на двухнедельный карантин&nbsp;

Контактировавшие с заболевшим отправятся на двухнедельный карантин 

В Рыбинске в детском саду у ребёнка выявили коронавирус

В Рыбинске на карантин закрылась группа детского сада № 54. В правительстве региона рассказали, что коронавирус нашли у одного из малышей, посещавших учреждение.


— В дошкольном учреждении работают две изолированных друг от друга группы, одна из них сейчас закрывается. На режим самоизоляции отправлены трое сотрудников дошкольного учреждения, 20 малышей и их родители. Все помещения, мебель и игрушки тщательно продезинфицированы с использованием антисептических средств, — уточнила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Карантин продлится 14 дней.

Напомним, с 6 июля с ярославских родителей перестали требовать справки с места работы. Правда, медзаключение об отсутствии контактов с больными COVID-19 по прежнему необходимо.

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РыбинскЯрославская областькоронавирус
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