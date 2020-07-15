«Коронавирус выявили у ребенка»: в Рыбинске на карантин закрыли группу детского сада

В Рыбинске в детском саду у ребёнка выявили коронавирус
В Рыбинске на карантин закрылась группа детского сада
— В дошкольном учреждении работают две изолированных друг от друга группы, одна из них сейчас закрывается. На режим самоизоляции отправлены трое сотрудников дошкольного учреждения, 20 малышей и их родители. Все помещения, мебель и игрушки тщательно продезинфицированы с использованием антисептических средств, — уточнила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Карантин продлится 14 дней.
Напомним, с 6 июля с ярославских родителей перестали требовать справки с места работы. Правда, медзаключение об отсутствии контактов с больными COVID-19 по прежнему необходимо.