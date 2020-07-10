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Рекорд за эту неделю: оперштаб Ярославской области сообщил о новых заразившихся коронавирусом

Озвучены данные о ситуации с COVID-19 в регионе на 10 июля

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В Ярославской области растёт количество заразившихся коронавирусом

В Ярославской области растёт количество заразившихся коронавирусом

Федеральный оперштаб сообщил о количестве новых заразившихся коронавирусом. В Ярославской области 10 июля зарегистрировано 43 новых случая. Это рекорд за эту неделю. Последний раз большее количество случаев фиксировалось в прошлую субботу, 4 июля, — 45 заболевших.

— Новых выздоровевших за сутки — 74, летальных исходов нет. Всего в регионе с начала эпидемии выявлено 5190 заражений, выздоровело 4214 человек, 22 больных умерло, — добавили в оперштабе.

Динамика заболеваемости в Ярославской области

Динамика заболеваемости в Ярославской области

В стационарах на инфекционных и перепрофилированных под COVID-19 койках сейчас находится 436 пациентов. Из них 110 - с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 326 - с типичной клиникой.

Распространение вируса по районам

Распространение вируса по районам

В России за последние сутки подтверждены 6635 случаев новой коронавирусной инфекции — во всех регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 713 936 случаев. Выписано за весь период — 489 068 человек, скончались 11 017 человек.

Напомним, вчера региональный оперштаб сообщил о состоянии госпитализированных в Ярославской области пациентов с коронавирусом. Среди них есть люди в тяжёлом и крайне тяжелом состоянии.

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