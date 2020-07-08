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«У него повреждены позвонки»: байкер позвонил своей спасительнице и поблагодарил

Женщина рассказала, как мотоциклист себя чувствует после ДТП

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Мотоциклист столкнулся с легковушкой и перелетел через машину

Мотоциклист столкнулся с легковушкой и перелетел через машину

Мотоциклист, попавший в аварию на перекрестке улицы Свободы и Городской, вал вышел на связь со своей спасительницей. Женщина выбежала из машины и зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи. Алёна Бережная рассказала, в каком состоянии сейчас находится пострадавший.

— Юрий позвонил и поблагодарил за оказанную помощь. У него сломана ключица, будут делать операцию. И еще повреждены два шейных позвонка. Что-то надорвано в позвонках. И рваные раны. Рука плохо двигается. Немеет постоянно. Состояние удовлетворительно стабильное, — поделилась девушка.

Накануне девушку поблагодарили приятели пострадавшего байкера. Мотоциклисты встретились с Алёной и подарили ей цветы.

Девушка стала героем в глазах общественности

Девушка стала героем в глазах общественности

Напомним, спустя сутки после аварии появилось видео с места ЧП. Жуткое видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что гонщик вылетел на перекресток под желтый сигнал светофора. Пользователи начали обсуждать, зачем мотоциклист ехал на такой скорости.

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ДТП с мотоцикломЯрославльавария
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