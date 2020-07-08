«У него повреждены позвонки»: байкер позвонил своей спасительнице и поблагодарил

Мотоциклист, попавший в аварию на перекрестке улицы Свободы и Городской, вал вышел на связь со своей спасительницей. Женщина выбежала из машины и зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи. Алёна Бережная рассказала, в каком состоянии сейчас находится пострадавший.

— Юрий позвонил и поблагодарил за оказанную помощь. У него сломана ключица, будут делать операцию. И еще повреждены два шейных позвонка. Что-то надорвано в позвонках. И рваные раны. Рука плохо двигается. Немеет постоянно. Состояние удовлетворительно стабильное, — поделилась девушка.

