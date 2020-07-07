7 июля вторник
СЕЙЧАС +30°С
usd 71.34
eur 80.56
СрочноРыбак поймал сома-монстра весом в 22 килограмма

Все новости

Все новости
Город

Объясняем: сколько ярославцам придётся платить за ремонт ям во дворах

В мэрии прокомментировали, как будут выставлять счета владельцам квартир

481
9 Обсудить

Поделиться

Ремонт ям во дворах теперь официально — под ответственностью жителей&nbsp;

Ремонт ям во дворах теперь официально — под ответственностью жителей 

С 1 июля в Ярославле начало действовать новшество от городских властей: теперь жители многоквартирных домов сами могут оплатить ремонт ям во дворах. И, похоже, это единственный способ получить быстрое решение этой проблемы.

Такие изменения вызвали бурное негодование от горожан, да и не все поняли, как это будет работать. В мэрии объяснили.

Только по желанию

Самое главное в этой новинке, что подчеркнул и мэр Ярославля: это будет работать только по решению собственников. Если жители захотят отремонтировать ямы во дворе за свой счёт, то должны обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, чтобы определить объём работ.

— С 1 июля ямочный ремонт может производиться управдомом либо ТСЖ по решению собрания собственников, — объясняет Шетнева Наталья, заместитель директора департамента городского хозяйства. — Наше предложение направлено на активных собственников, которые неравнодушно относятся к состоянию общего имущества.

Проводить оплату за ремонт ям будут через статью в платёжном листе «Содержание и ремонт жилья». Эта сумма у всех разная. Как объясняет чиновница, в домах, где жители провели собрания и решили, сколько денег и за какие услуги они будут платить, суммы свои. В тех домах, где жители никак не обсуждали этот вопрос, стоимость сбора определяется решением мэрии Ярославля и составляет порядка 16 рублей с квадратного метра для многоквартирного дома, около 14 рублей с квадратного метра для малоэтажных домов.

61 копейка с квадратного метра

Так сколько будет стоить этот ремонт ям? Это тоже зарегламентировали. Чтобы предостеречь от астрономических счетов за одну яму, в мэрии прописали, что стоимость работ не должна превышать 611 рублей за ремонт одного квадратного метра ямы.

Пример расчёта ремонта ямы во дворе&nbsp;

Пример расчёта ремонта ямы во дворе 

Пример. Для типового пятиэтажного дома на шесть подъездов стоимость ремонта составит — 61 копейка с квадратного метра помещения. То есть с двухкомнатной квартиры нужно будет заплатить 28 рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дворыремонт дворовямы на дорогах
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!