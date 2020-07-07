Объясняем: сколько ярославцам придётся платить за ремонт ям во дворах

С 1 июля в Ярославле начало действовать новшество от городских властей: теперь жители многоквартирных домов сами могут оплатить ремонт ям во дворах. И, похоже, это единственный способ получить быстрое решение этой проблемы.

Такие изменения вызвали бурное негодование от горожан, да и не все поняли, как это будет работать. В мэрии объяснили.

Только по желанию

Самое главное в этой новинке, что подчеркнул и мэр Ярославля: это будет работать только по решению собственников. Если жители захотят отремонтировать ямы во дворе за свой счёт, то должны обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, чтобы определить объём работ.