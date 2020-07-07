Объясняем: сколько ярославцам придётся платить за ремонт ям во дворах

С 1 июля в Ярославле начало действовать новшество от городских властей: теперь жители многоквартирных домов сами могут оплатить ремонт ям во дворах. И, похоже, это единственный способ получить быстрое решение этой проблемы.
Такие изменения вызвали бурное негодование от горожан, да и не все поняли, как это будет работать. В мэрии объяснили.
Только по желанию
Самое главное в этой новинке, что подчеркнул и мэр Ярославля: это будет работать только по решению собственников. Если жители захотят отремонтировать ямы во дворе за свой счёт, то должны обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, чтобы определить объём работ.
— С 1 июля ямочный ремонт может производиться управдомом либо ТСЖ по решению собрания собственников, — объясняет Шетнева Наталья, заместитель директора департамента городского хозяйства. — Наше предложение направлено на активных собственников, которые неравнодушно относятся к состоянию общего имущества.
Проводить оплату за ремонт ям будут через статью в платёжном листе «Содержание и ремонт жилья». Эта сумма у всех разная. Как объясняет чиновница, в домах, где жители провели собрания и решили, сколько денег и за какие услуги они будут платить, суммы свои. В тех домах, где жители никак не обсуждали этот вопрос, стоимость сбора определяется решением мэрии Ярославля и составляет порядка 16 рублей с квадратного метра для многоквартирного дома, около 14 рублей с квадратного метра для малоэтажных домов.
61 копейка с квадратного метра
Так сколько будет стоить этот ремонт ям? Это тоже зарегламентировали. Чтобы предостеречь от астрономических счетов за одну яму, в мэрии прописали, что стоимость работ не должна превышать 611 рублей за ремонт одного квадратного метра ямы.
Пример. Для типового пятиэтажного дома на шесть подъездов стоимость ремонта составит — 61 копейка с квадратного метра помещения. То есть с двухкомнатной квартиры нужно будет заплатить 28 рублей.