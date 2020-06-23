С жителей Ярославля будут брать плату за ремонт ям во дворе

В Ярославле с жителей многоквартирных домов начнут брать плату за ремонт асфальта во дворах. Соответствующие изменения внесла мэрия города в постановление «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в Ярославле». Нововведение вступит в силу с 1 июля и коснется домов, у которых в договоре с управляющими компаниями не прописан индивидуальный тариф на содержание жилья и они пользуются постановлением городских властей. Предполагается, что плата за ремонт ям будет браться не постоянно, а только по мере необходимости.
— Речь идёт о небольших ремонтах асфальтового покрытия, которые управляющие компании смогут делать своими силами. А после этого — выставлять счёт жильцам дома, — рассказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.
Ремонты таким образом можно делать на территориях, отмежеванных к жилым домам. Это могут быть тротуары, подходы к подъездам, проезжая часть и другие заасфальтированные участки.
— Сейчас ремонт асфальта во дворах происходит в основном только по программе «Решаем вместе» или через решения общего собрания собственников жилья. Ждать этого, порой, приходится довольно долго. А благодаря изменениям появится ещё один механизм ликвидации ям во дворах, — добавил Антон Кириллов.
Устранять дефекты покрытия управляющие компании смогут как по обращениям жителей, так и по своей инициативе. Для определения стоимости работ в мэрии порекомендовали управляющим компаниям руководствоваться ценами, прописанными для ремонтов тротуаров в постановлении мэрии «О муниципальной программе "Формирование современной городской среды" на 2018 — 2024 годы». В частности, для устройства асфальтобетонных покрытий дорожек вручную толщиной в 4 сантиметра там прописан тариф в 611 рублей за квадратный метр.
Счета за сделанные ремонты будут включать жителям в квитанции за жилищные услуги по факту выполненных работ. Сумму распределят между собственниками квартир пропорционально занимаемой ими площади.
Напомним, начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов выступал с инициативой о введении платы за ремонт ям во дворах в Ярославле еще в прошлом году. Аналогичный механизм уже действует в Рыбинске, но там плату берут на постоянной основе — ежемесячно, а не по факту ремонта.
Также с 1 июля в Ярославской области повысятся тарифы ЖКХ.