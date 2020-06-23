С жителей Ярославля будут брать плату за ремонт ям во дворе

— Речь идёт о небольших ремонтах асфальтового покрытия, которые управляющие компании смогут делать своими силами. А после этого — выставлять счёт жильцам дома, — рассказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Ремонты таким образом можно делать на территориях, отмежеванных к жилым домам. Это могут быть тротуары, подходы к подъездам, проезжая часть и другие заасфальтированные участки.

— Сейчас ремонт асфальта во дворах происходит в основном только по программе «Решаем вместе» или через решения общего собрания собственников жилья. Ждать этого, порой, приходится довольно долго. А благодаря изменениям появится ещё один механизм ликвидации ям во дворах, — добавил Антон Кириллов.

Устранять дефекты покрытия управляющие компании смогут как по обращениям жителей, так и по своей инициативе. Для определения стоимости работ в мэрии порекомендовали управляющим компаниям руководствоваться ценами, прописанными для ремонтов тротуаров в постановлении мэрии «О муниципальной программе "Формирование современной городской среды" на 2018 — 2024 годы». В частности, для устройства асфальтобетонных покрытий дорожек вручную толщиной в 4 сантиметра там прописан тариф в 611 рублей за квадратный метр.