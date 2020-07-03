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«Долгожданный праздник»: в Ярославской области открывают отели, гостиницы и санатории

Правительство региона считает, что коронавирус отступил настолько, что уже можно снова отдыхать

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Правительство Ярославской области ослабляет меры против коронавируса дальше&nbsp;

Правительство Ярославской области ослабляет меры против коронавируса дальше 

С 4 июля в Ярославской области снова заработают отели, гостиницы и санатории. А также туристические базы. Об этом заявили в правительстве региона, сегодня выйдет подписанный указ.

— Это долгожданный праздник для всей туристической отрасли региона. Пандемия остановила ее работу — загрузка гостиниц, турбаз, отелей в апреле-мае текущего года составила не более 2%. Чтобы не произошло повторного всплеска заболеваемости, восстанавливаться придется постепенно. Заполнять отели будет разрешено на три четверти, — сообщили в администрации Ярославской области.

Рестораны гостиниц смогут работать только те, где есть летние веранды, в остальных случаях — только навынос и на доставку в номера.

Кафе и рестораны в городах области продолжат работать только на летних верандах до 15 июля. До середины месяца запрещено проводить развлекательные мероприятия.

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гостиницыотелирежимкоронавирус
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