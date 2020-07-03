«Долгожданный праздник»: в Ярославской области открывают отели, гостиницы и санатории

С 4 июля в Ярославской области снова заработают отели, гостиницы и санатории. А также туристические базы. Об этом заявили в правительстве региона, сегодня выйдет подписанный указ.

— Это долгожданный праздник для всей туристической отрасли региона. Пандемия остановила ее работу — загрузка гостиниц, турбаз, отелей в апреле-мае текущего года составила не более 2%. Чтобы не произошло повторного всплеска заболеваемости, восстанавливаться придется постепенно. Заполнять отели будет разрешено на три четверти, — сообщили в администрации Ярославской области.