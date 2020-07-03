«Долгожданный праздник»: в Ярославской области открывают отели, гостиницы и санатории

С 4 июля в Ярославской области снова заработают отели, гостиницы и санатории. А также туристические базы. Об этом заявили в правительстве региона, сегодня выйдет подписанный указ.
— Это долгожданный праздник для всей туристической отрасли региона. Пандемия остановила ее работу — загрузка гостиниц, турбаз, отелей в апреле-мае текущего года составила не более 2%. Чтобы не произошло повторного всплеска заболеваемости, восстанавливаться придется постепенно. Заполнять отели будет разрешено на три четверти, — сообщили в администрации Ярославской области.
Рестораны гостиниц смогут работать только те, где есть летние веранды, в остальных случаях — только навынос и на доставку в номера.
Кафе и рестораны в городах области продолжат работать только на летних верандах до 15 июля. До середины месяца запрещено проводить развлекательные мероприятия.