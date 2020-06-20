Ярославский аэропорт Туношна возобновил авиарейсы в Крым. Первый самолет в Симферополь вылетел из Ярославля ночью 19 июня.
— Полеты по маршруту Ярославль — Симферополь будут осуществляться по средам и субботам, по маршруту Симферополь — Ярославль — по вторникам и пятницам на комфортабельном авиалайнере Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров. Билеты уже поступили в продажу, — рассказали в аэропорту Туношна.
Летом этого года из Ярославля можно будет улететь в Казань, Санкт-Петербург и Краснодар, а с 1 августа из Туношны можно будет летать по всей маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот» трансферными авиарейсами.
— Полетная программа в Крым началась по плану — это сейчас настоящий успех. Рассчитываем, что и дальше всё пойдёт по составленному расписанию. 29 июня должен отправиться первый самолёт в Сочи. Регулярные рейсы «Азимута» будут выполняться каждый понедельник и пятницу вплоть до конца октября. Сейчас идёт период отпусков, и в условиях закрытых границ очень важно предоставить нашим жителям возможность отдыхать и внутри страны. Рейсы востребованы. Значит, у нашего аэропорта этим летом будет хорошая загрузка, — написал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.